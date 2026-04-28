Около 60 държави се срещат в момента в Санта Марта, за да ускорят отказа от изкопаеми горива чрез научни препоръки и доброволна глобална пътна карта

44 Снимка: iStock by Getty Images

Утре Европейската комисия ще представи пакет от мерки, предназначени да смекчат скока в цените на енергията, предизвикан от войната с Иран, съобщи Reuters.

Според агенцията в проектодокумента с действия са включени намаляване на данъците върху електроенергията и координирано запълване на хранилищата за изкопаем газ през това лято. Допълва се, че пакетът не стига до "съществени пазарни интервенции", като например таван на цените на газа или облагане на свръхпечалбите на енергийните компании.

"ЛОШ СЦЕНАРИЙ": Reuters цитира еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен, който заявява, че трябва да се очакват по-високи цени на газа за "няколко години", и добавя: "Наистина трябва да се освободим от зависимостта си от газа възможно най-бързо. За нас това означава ускоряване на чистата енергия." В материала се посочва, че през май се очакват законодателни предложения за промяна на данъчните правила, като се отбелязва: "Данъчните промени изискват единодушно одобрение от държавите в ЕС, което ги прави трудни за приемане."

РИСК ЗА ПОЛЕТИТЕ: Шестнадесетстраничният документ "AccelerateEU" включва и планове за координация на доставките на самолетно гориво и дизел "за да се предотврати задаващ се недостиг", пише Politico. Йоргенсен заяви пред Sky News, че европейските летни ваканции "много вероятно" са изложени на риск от "анулирани полети или много, много скъпи билети". Financial Times съобщи, че германската авиокомпания Lufthansa вече е "отменила 20 000 полета между май и октомври, за да пести гориво".

По света

£785

С толкова е по-евтин, средно, нов електромобил в сравнение с нов автомобил на бензин, според сайта за продажби на автомобили Autotrader. The Guardian определи това като "значим етап в прехода на Великобритания от изкопаемите горива".

Държави обсъждат преход от изкопаемите горива в Колумбия

Тази седмица сайтът Carbon Brief съобщава за първата по рода си среща на върха за отказ от изкопаемите горива, която се провежда в Санта Марта, Колумбия.

Днес около 60 държави обсъждат в Санта Марта, Колумбия, на фона на бели пясъчни плажове, хълмове с гористи склонове и задушаваща влажност, как да се отдалечат от изкопаемите горива.

Първата глобална среща на върха, посветена на прехода от изкопаемите горива, се провежда след като голяма група държави водиха кампания, но в крайна сметка не успяха, да постигнат официално съгласие всички страни да приемат "пътна карта" за отказ от въглища, нефт и газ на климатичната среща COP30 в Бразилия през ноември миналата година.

Държавите, които се събират в Санта Марта за форума, съвместно организиран от Колумбия и Нидерландия, се наричат "коалицията на желаещите".

По данни на колумбийското правителство заедно те представляват една трета от световното търсене на изкопаеми горива и една пета от глобалното производство.

В групата влизат големи производители на нефт и газ като Обединеното кралство, Канада, Австралия, Бразилия и Норвегия. Някои от най-големите емитери, като САЩ, Китай и Индия, не се очаква да присъстват. (Остава неясно дали Китай и Индия са били поканени.)