978 Снимка: iStock by Getty Images

До края на днешния ден облачността ще бъде променлива. Ще бъде хладно, със студен вятър от север и дневни температури в повечето места от около 8 до 14 градуса. На отделни места ще превали за кратко, но съществени валежи няма да има.

През нощта над голяма част от страната облачността ще бъде незначителна, а повече облаци ще има над централните северни райони. Минималните температури ще бъдат от около минус 2 по високите полета на запад и югозапад до 6-7 градуса в Централна Северна България, заради повечето облачност там. На изток ще се появи слаб до умерен северен вятър. Опасност от слани има на големи площи в Западна България и защитените от вятър места на югоизток. Опасност от слани има и в останалите райони, с изключение на централните северни ччсти.

Утре над страната ще се развива купеста облачност и на много места в страната ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, от изток-североизток. Максималните температури ще са от 10-12 до 17-18 градуса, като по-високите стойности ще бъдат в северозападните и югозападни райони.

В неделя започва постепенно подобрение на времето. Сутрин остава доста хладно за май месец, с минимални стойности от около нула до 5 градуса - на много места остава опасността от слана, а по най-високите котловини на запад - и от мраз. През деня ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. На юг на места ще има и гръмотевици. Дневните температури ще са от 11 до около 16-17 градуса.

В понеделник минималните температури ще са от нула-един до 5 градуса. Над източните райони ще има висока и средна облачност, а ниски облаци - по Черноморието. В западната половина на страната ще бъде слънчево. Краткотрайни превалявания след обяд са възможни само на отделни места на югоизток. Дневните температури ще се повишат още малко и ще са от 15 до 20 градуса.

Във вторник предстои по-чувствително затопляне. Минималните температури ще са от около 3 до 9 градуса, а дневните ще достигнат, а на много места и преминат 20 градуса - от 19 до около 23, 24. Облачността ще бъде незначителна, купести облаци ще се развиват на изток но и там валежи са малко вероятни.

На самия Гергьовден, сряда, в низините ще бъде слънчево или с незначителна облачност и малка вероятност за валежи. Неустойчиво ще бъде около планините на югозапад и запад, където ще има валежи и гръмотевици около и след обяд. Дневните температури в страната ще бъдат от 20 до 25, 26 градуса. Вятърът ще бъде слаб, от изток-югоизток.

На седми май, четвъртък , ще остане топло, но неустойчиво на повече места в страната, с краткотрайни валежи и гръмотевици в много райони, главно около и след обяд. Привечер явленията ще стихват. Минималните температури ще са от 10 до 14, а дневните ще останат от около 20 до 25 градуса.