Индийското правителство "тихо е оттеглило" предложението си да бъде домакин на климатичната конференция COP33 през 2028 г., съобщава Climate Home News.

Медията добавя: "Индийски представител информира другите държави за решението на 2 април, като заяви, че предложението - направено за първи път от премиера Нарендра Моди през декември 2023 г. - се оттегля "след преразглеждане на ангажиментите за 2028 г.".

Не са дадени допълнителни обяснения. Индийското правителство не е обявило публично решението и не отговори веднага на искане за коментар."

Новината продължава: "Решението оставя несигурност относно страната домакин на COP33, която ще последва COP31 в Турция и COP32 в Етиопия. По време на предизборната си кампания преди изборите през 2025 г. южнокорейският президент Ли Дже Мюнг заяви, че иска да бъде домакин на годишните преговори, а според местните медии корейската провинция Чолланам-до е провела кампания за домакинство на срещата на върха.

Но представител на министерството на климата на страната заяви в сряда пред Climate Home News, че националното правителство не е изразило официално интерес към домакинството на COP33."

Bloomberg, Reuters, Times of India и The Hindu също отразяват новината.

 

 

