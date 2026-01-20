Вятърната енергия е осигурила 14 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,8 процента от общото количество
Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 13,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Съобщението е цитирано от БТА.
Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,8 процента от общото количество електроенергия (1,183 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,9 процента (82 гигаватчаса) от нея.
Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (43,8 процента), Гърция (41 на сто) и Германия (25 процента). В България делът 2,9 процента.
Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (389,7 гигаватчаса), Испания (152,2 гигаватчаса) и Италия (144,7 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 4,1 гигаватчаса.