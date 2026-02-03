Новата буря "Леонардо" се очаква да премине над континенталната част на Португалия от днес следобед до събота

90 Снимка: Криси Димитрова

Португалия се подготвя за нова буря, която според властите може да доведе до наводнения и нови разрушения, само седмица след като страната продължава да се справя с последствията от бурята "Кристин", предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Португалският институт за морето и атмосферата (IPMA) съобщи снощи, че новата буря "Леонардо" се очаква да премине над континенталната част на Португалия от днес следобед до събота.

През последните месеци Иберийският полуостров беше засегнат от поредица бури, които донесоха проливни валежи, гръмотевични бури, сняг и силни ветрове. В Южна Испания това е най-влажната зима от четири десетилетия, отбелязва Ройтерс.

Очаква се "Леонардо" да донесе продължителни, а на места и интензивни дъждове, както и пориви на вятъра до 75 километра в час по крайбрежието южно от нос Кабо Мондего в централната част на страната и до 95 километра в час в планинските райони.

Въпреки това вятърът ще бъде по-слаб в сравнение с поривите над 200 километра в час, предизвикани от "Кристин", която от ранните часове в сряда миналата седмица започна да опустошава централната част на континентална Португалия. Бурята отне живота на най-малко шестима души и остави значителни разрушения, като нанесе щети на жилищни сгради, предприятия и критична инфраструктура.

Даниела Фрага, заместник-ръководител на операциите на Националната служба за гражданска защита (ANEPC), заяви пред репортери снощи, че проливните дъждове през следващите дни може да причинят наводнения и потопи, главно в районите, които вече бяха засегнати от "Кристин".

Електроразпределителната компания "Е-Редес" съобщи, че близо 134 000 домакинства все още са без електрозахранване, като около 95 000 от тях се намират в централния окръг Лейрия.