Китай губи "нахалост" прекалено много енергия от възобновяеми източници
Енергията за ИИ можела да се превърне в ключ за Китай да "отключи" стойността на неизползваната зелена енергия
Китай е "изгубил" 9,2% от произведената слънчева енергия и 8,5% от произведената вятърна енергия през януари и февруари, в сравнение с 6,1% и 6,2% съответно за същия период през 2025 г., съобщава Bloomberg.
Тези проценти се доближават до тавана от 10%, определен от правителството през 2024 г. - "ясен сигнал", че електроенергийната мрежа на Китай изпитва затруднения, според медията.
Енергийната медия International Energy Net предоставя подробни данни за степента на използване.
Директорът на "Грийнпийс" Грейс Гао заяви, че Китай трябва да "определи ясен график за постепенното премахване на електроенергията от въглища", съобщава канадската телевизия CBC.
Междувременно Националната енергийна администрация (NEA) призова за продължаване на енергоспестяването и намаляването на въглеродните емисии с акцент върху "повишаване на капацитета за потребление на възобновяема енергия", съобщава отрасловият информационен портал BJX News.
China Power News Network посочва, че изчислителните "токени", използвани за обработка на изкуствен интелект, се превръщат в ключ за Китай да "отключи стойността на неизползваната зелена енергия и да позволи глобалното обращение на енергийни активи".