Китай е "изгубил" 9,2% от произведената слънчева енергия и 8,5% от произведената вятърна енергия през януари и февруари, в сравнение с 6,1% и 6,2% съответно за същия период през 2025 г., съобщава Bloomberg.

Още по темата

Тези проценти се доближават до тавана от 10%, определен от правителството през 2024 г. - "ясен сигнал", че електроенергийната мрежа на Китай изпитва затруднения, според медията.

Енергийната медия International Energy Net предоставя подробни данни за степента на използване.

Директорът на "Грийнпийс" Грейс Гао заяви, че Китай трябва да "определи ясен график за постепенното премахване на електроенергията от въглища", съобщава канадската телевизия CBC.

Междувременно Националната енергийна администрация (NEA) призова за продължаване на енергоспестяването и намаляването на въглеродните емисии с акцент върху "повишаване на капацитета за потребление на възобновяема енергия", съобщава отрасловият информационен портал BJX News.

China Power News Network посочва, че изчислителните "токени", използвани за обработка на изкуствен интелект, се превръщат в ключ за Китай да "отключи стойността на неизползваната зелена енергия и да позволи глобалното обращение на енергийни активи".

 

 

Двама румънци пребиха до смърт италианец пред очите на детето му след забележка Днес
Двама румънци пребиха до смърт италианец пред очите на детето му след забележка
25526
След развода победител в Hell's Kitchen отново е в плен на любовта Лайф
След развода победител в Hell's Kitchen отново е в плен на любовта
7282
"Не е Библията, но е работещо". Бербатов представи стратегията си за спорта Корнер
"Не е Библията, но е работещо". Бербатов представи стратегията си за спорта
7290
Инвестиционният консултант Боян Рашев: Вървим към енергиен локдаун Бизнес
Инвестиционният консултант Боян Рашев: Вървим към енергиен локдаун
14045
"Гугъл" ще понижава сайтовете в резултатите от търсенето заради бутона за навигация IT
"Гугъл" ще понижава сайтовете в резултатите от търсенето заради бутона за навигация
3600
Ако е толкова умен, защо е мъртъв? Impressio
Ако е толкова умен, защо е мъртъв?
8413
Луксът е на пауза: Войната опразни моловете в Дубай Trip
Луксът е на пауза: Войната опразни моловете в Дубай
1590
Експертите откриха най-доброто време за пиене на кафе Вкусотии
Експертите откриха най-доброто време за пиене на кафе
2412
Астролог: Това са зодиите, които вярват в собствените си лъжи Zodiac
Астролог: Това са зодиите, които вярват в собствените си лъжи
1572