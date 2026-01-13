Снимка: Eduardo Verdugo/AP/БТА
Климатолози: Мексико ще преживее историческа суша през първото тримесечие на 2026 г.
Дефицитът на валежите ще достигне 42%
2 428 Снимка: Eduardo Verdugo/AP/БТА
Националната метеорологична служба на Мексико очаква дефицит на валежи от януари до март, главно в северозападната, централната и североизточната част на Мексико, съобщава Excélsior.
Още по темата
Добавя се, че метеорологичната агенция също така посочва, че дефицитът на валежите ще достигне 42%, 30% и 32% под историческите средни стойности за януари, февруари и март съответно.
Регионите, които няма да бъдат толкова засегнати, включват югоизточната част на Мексико, в щати като Чиапас и полуостров Юкатан.
ИЗБРАНО