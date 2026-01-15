Гренландия се доближава до три десетилетия на непрекъсната годишна загуба на лед, като 1995-96 е последната година, в която огромната ледена покривка е увеличила размерите си.

След края на поредния сезон на топене през 2024-25 г. Гренландия е загубила 105 млрд. тона лед. Изминалите 12 месеца се отличават с няколко важни събития, сред които продължаващо топене чак през септември, значително след края на август, когато обичайно приключва краткото гренландско лято. В хипотетичен свят без причинени от човека климатични промени топенето в Гренландия през септември би било рядкост и, ако се случва, най-често би било ограничено до южните райони.

В тази статия разглеждаме как се е променяла ледената покривка на Гренландия през 12-те месеца до август 2025 г., включително доказателства, че летният сезон на топене в територията се удължава.

Сезоните в Гренландия са силно доминирани от зимата. Изключително студената и тъмна зима може да продължи до десет месеца в зависимост от местоположението. За разлика от това летният период е сравнително кратък, обикновено започва в края на май в южната част и през юни на север, а приключва в края на август.

Годишният ледников цикъл на Гренландия обичайно се отчита от 1 септември до края на август. Причината е, че от септември нататък ледената покривка в голяма степен натрупва сняг на повърхността, като увеличава масата си през есента, зимата и до пролетта. След това, с повишаването на температурите, обикновено от средата на юни, повърхностното топене започва да води до по-големи загуби на лед, отколкото са печалбите от снеговалежи. Сезонът на топене най-често продължава до средата или края на август.

В този 12-месечен интервал учените следят "повърхностния масов баланс" (SMB) на ледената покривка, тоест равновесието между печалбите и загубите на лед на самата повърхност. За изчисляване на натрупванията и загубите се използват данни от регионални климатични модели с висока резолюция и от сателитите Sentinel. SMB не обхваща всички загуби на лед от Гренландия, както ще стане ясно по-нататък, а служи като индикатор за измененията на повърхността на ледената покривка.

По наши изчисления Гренландия приключва 2024-25 г. с общ SMB от около 404 млрд. тона. Това е 15-ият най-висок SMB в набор от данни, обхващащ 45 години, и е приблизително със 70 млрд. тона над средната стойност за 1981-2010 г.

Тазгодишният SMB е показан на картите и графиките по-долу, на база данни от Polar Portal. Синята линия в горната графика представя дневните стойности на SMB, като големите снеговалежи се виждат като "пикове". В долната графика синята линия показва натрупания SMB от 1 септември 2024 г. В сиво са изобразени дългосрочната средна стойност и нейната променливост. За сравнение червената линия показва рекордно ниската година 2011-12.

Картата показва географското разпределение на печалбите (синьо) и загубите (червено) по SMB за 2024-25 г. спрямо дългосрочната средна стойност. Тя илюстрира, че южна и северозападна Гренландия са имали сравнително влажна година спрямо дългосрочната норма, докато по протежение на големи участъци от крайбрежието е отчетена загуба на маса, особено в югозападната част. Пиковете на снеговалежи и топене ясно се виждат в графиките вдясно.

Традиционно учените определят началото на "годината на масовия баланс" в Гренландия на 1 септември, тъй като тогава ледената покривка обикновено започва да натрупва маса. Все по-често обаче се появяват признаци, че летният сезон в Гренландия се удължава, както отдавна е прогнозирано от климатичните модели.

В началото на масовата година 2024-25 топенето е продължило и през септември. Това включва особено необичаен пик на топене в северната част на територията, както и по цялото западно крайбрежие. В свят без причинени от човека климатични промени септемврийското топене би било много рядко и обикновено ограничено в южните райони.

През 2025 г. е регистриран и ранен старт на летния сезон на топене. Началото му, определяно като първия от поне три последователни дни с топене върху повече от 5% от площта на ледената покривка, е на 14 май. Това е с 12 дни по-рано от средното за периода 1981-2025 г.

 

 

 

