Европейският кореспондент на The Sydney Morning Herald, Дейвид Кроу, пише, че климатичните промени са "още една причина за безпокойство за жителите на Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп ги нервира с разговорите си за завладяване на тяхната територия".

Кроу отбелязва, че макар Тръмп "да отхвърля научните данни за климатичните промени... неговите идеи се основават отчасти на начина, по който глобалното затопляне променя бъдещето на Гренландия".

Той отбелязва, че например топенето на ледената покривка би направило минното дело в Гренландия теоретично по-рентабилно.

В редакционна статия в Times също се отбелязва, че затоплянето в крайна сметка ще улесни добива на редки земни елементи, които са от съществено значение за много съвременни технологии в Гренландия, но се казва, че "Арктика трябва да бъде предмет на спокоен дебат между съюзниците".

 

 

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
74298
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9637
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4302
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3592
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11952
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2705
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2988
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1099
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1576
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
917