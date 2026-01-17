Тръмп нарича климатичните промени "измама", но те могат да му помогнат да завземе Гренландия
Топенето на ледената покривка би направило минното дело в Гренландия теоретично по-рентабилно
Европейският кореспондент на The Sydney Morning Herald, Дейвид Кроу, пише, че климатичните промени са "още една причина за безпокойство за жителите на Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп ги нервира с разговорите си за завладяване на тяхната територия".
Кроу отбелязва, че макар Тръмп "да отхвърля научните данни за климатичните промени... неговите идеи се основават отчасти на начина, по който глобалното затопляне променя бъдещето на Гренландия".
Той отбелязва, че например топенето на ледената покривка би направило минното дело в Гренландия теоретично по-рентабилно.
В редакционна статия в Times също се отбелязва, че затоплянето в крайна сметка ще улесни добива на редки земни елементи, които са от съществено значение за много съвременни технологии в Гренландия, но се казва, че "Арктика трябва да бъде предмет на спокоен дебат между съюзниците".