Лоши са атмосферните условия за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Още по темата

Времето в планините е облачно, мъгливо и със слаб вятър. Температурите са от минус 2 – 3 до минус 10 градуса на връх Ботев. Има сняг в планините над 1000 м, посочиха от ПСС.

Няма сигнали за инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

ИЗБРАНО
