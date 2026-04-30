Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за значителни валежи от дъжд в 18 области от страната, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ. Информацията е на БТА.

В областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали предупреждението е от втора степен - оранжев код, като на места сумарните количества на валежите ще бъдат между 35 и 65 литра на квадратен метър.

В областите Кюстендил, Перник, София-град, Плевен, Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Хасково предупреждението е от първа степен - жълт код, със сумарни количества на валежите между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Днес ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд. На места в Югозападна България, в Рило-родопската област и в Предбалкана количествата ще са значителни. В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен североизточен вятър.

Рязко захлаждане, значителни валежи от дъжд и сняг утре, слънце за Гергьовден
Виж още Рязко захлаждане, значителни валежи от дъжд и сняг утре, слънце за Гергьовден

Максималните температури днес ще са от 8-10 градуса в Северна България до 14-16 градуса на места в Южна България. В София максималната температура ще е около 10 градуса.

Михаела Доцова от "Прогресивна България" е новият председател на парламента (снимки) Днес
Михаела Доцова от "Прогресивна България" е новият председател на парламента (снимки)
55680
Послание в синьо и черно без експерименти: Новите депутати заложиха на сдържаност (снимки) Лайф
Послание в синьо и черно без експерименти: Новите депутати заложиха на сдържаност (снимки)
32090
Григор е в най-сериозната си тенис криза, а въпросът е има ли път обратно? Корнер
Григор е в най-сериозната си тенис криза, а въпросът е има ли път обратно?
4390
"Почивките струват милиони": Работодатели искат край на удължените уикенди Бизнес
"Почивките струват милиони": Работодатели искат край на удължените уикенди
15195
Шефът на НАСА: Да направим Плутон отново планета IT
Шефът на НАСА: Да направим Плутон отново планета
4192
Какво се случва зад кулисите на световно известния Cirque du Soleil? Impressio
Какво се случва зад кулисите на световно известния Cirque du Soleil?
1371
Сняг трупа в Румъния, зимата се завърна часове преди 1 май (видео) Trip
Сняг трупа в Румъния, зимата се завърна часове преди 1 май (видео)
1322
Колко дълго замразената кайма остава безопасна за консумация Вкусотии
Колко дълго замразената кайма остава безопасна за консумация
2369
Съдбовна промяна през май: 3 зодии навлизат в нов етап от живота си Zodiac
Съдбовна промяна през май: 3 зодии навлизат в нов етап от живота си
1225