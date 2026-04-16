706 Снимка: National Geographic

Масовото удавяне на пиленцата на императорските пингвини, причинено от топенето на морския лед в резултат на климатичната криза, накара Международния съюз за опазване на природата (IUCN) да обяви вида официално за застрашен от изчезване, съобщава "Гардиън".

Изданието продължава: "Императорските пингвини разчитат на "бърз" лед - морски лед, който е здраво прикрепен към брега - в продължение на девет месеца от годината.

Там се излюпват пухкавите им пиленца и растат, докато не им пораснат водоустойчиви пера.

Възрастните птици линеят всяка година и също се нуждаят от безопасно убежище, докато им пораснат отново перата за плуване.

Глобалното затопляне обаче доведе до рекордно ниски нива на морския лед в Антарктика от 2016 г. насам.

Когато морският лед се разпадне рано, цели колонии могат да паднат в океана, оставяйки пиленцата да се удавят. Дори ако някои пингвини избягат от водата, те са напълно мокри и ще замръзнат до смърт.

Четири от петте известни места за размножаване на императорските пингвини в морето Белинсгаузен са се срутили през 2022 г., като са загинали хиляди пиленца.

Друга колония в морето Уедел се е срутила през 2016 г. Изследователите определиха тези катастрофи като "мрачни" и "изключително мъчителни".