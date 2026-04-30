93% от всички нови електроенергийни мощности, добавени през 2026 г., се очаква да бъдат от слънчева, вятърна енергия и батерии

Инсталациите за чиста енергия в САЩ са на път да достигнат още един рекорд тази година и да съставляват по-голямата част от новите енергийни мощности, въпреки политическата съпротива от страна на администрацията на Тръмп, съобщава Bloomberg.

Търговската организация American Clean Power Association заяви вчера, че се очаква енергийният сектор в САЩ да добави около 60 GW соларна, акумулаторна и вятърна мощност през 2026 г., което представлява 20% увеличение спрямо 50 GW през миналата година, посочва медията.

The Guardian цитира данни на аналитичния център Ember, които показват, че през март САЩ за първи път са произвели повече електроенергия от възобновяеми източници, отколкото от газ. Вестникът добавя, че 93% от всички нови електроенергийни мощности, добавени през 2026 г., се очаква да бъдат от слънчева, вятърна енергия и батерии. Това развитие, се посочва, идва в момент, когато "опитите на администрацията на Тръмп да попречи на индустрията са претърпели неуспех в съда".

Междувременно продължава отразяването на решението на администрацията да блокира развитието на два одобрени проекта за вятърна енергия в САЩ и да предостави милиони долари под формата на възстановяване на средства на компаниите зад тях, ако средствата бъдат реинвестирани в нефт и газ.

"Гардиън" съобщава, че решението е било взето, след като представители на Демократическата партия в САЩ са определили обсъжданите споразумения като "скандални и незаконни".

E&E News на Politico посочва, че решението е било разкритикувано от демократичния губернатор на Северна Каролина Джош Стайн като "безсмислено". От друга страна, Politico отбелязва, че решението на разработчика Ocean Winds да върне концесиите си за офшорни вятърни паркове бележи "значителна победа в анти-вятърната кампания [на Тръмп]".

Но отбелязва, че сделката "изключва" концесията за проекта SouthCoast Wind, в който Ocean Winds "вече е инвестирал над 600 млн. долара". Съдбата на SouthCoast, според изданието, е "барометър за това дали одобрените проекти ще намерят път към завършване или ще се провалят сред нарастващите препятствия".