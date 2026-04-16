Националният оператор на енергийната система на Обединеното кралство (NESO) ще предложи на домакинствата и предприятията финансови стимули да използват повече електроенергия, когато има изобилие от възобновяема енергия, съобщава Financial Times.

В статията се посочва: "[NESO] обяви във вторник, че въвежда схемата преди лятото, когато търсенето и предлагането в електроенергийната система ще бъдат засегнати от разпространението на слънчевата енергия...

Механизмът за възнаграждаване на потребителите за използване на повече електроенергия е разширение на "услугата за гъвкавост на търсенето", въведена от NESO през зимата на 2022 г., за да възнагради потребителите за използване на по-малко електроенергия на фона на опасенията от недостиг."

"Таймс" отразява новината на първа страница със заглавието: "Британците призовават да перат дрехите си през уикенда, за да получат безплатна електроенергия."

"Гардиън" също отразява новината.

В репортажа си на първа страница "Дейли Телеграф" пише: "Слънчевата енергия заплашва да претовари електроенергийната мрежа."

 

 

