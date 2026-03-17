Над 22 на сто от електричеството в Европа са осигурени от вятърна енергия през изминалото денонощие
Водещи са Дания и Ирландия, а България изостава с 1,5 процента
Според данните в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers през последните 24 часа делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа, е достигнал 22,5 процента.
Сухоземните вятърни турбини са осигурили 19,1 процента от общото производство на електроенергия, или 1504 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 3,4 процента, което се равнява на 265 гигаватчаса.
Най-висок дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие е отчетен в Дания, 69,3 процента, Ирландия, 61 процента, и Германия, 45,1 процента. За България показателят е 1,5 процента.
Справката посочва още, че най-големи количества електроенергия от вятър са произведени в Германия, 642,9 гигаватчаса, Швеция, 183,5 гигаватчаса, и Франция, 153, гигаватчаса. В България произведеното количество е 1,4 гигаватчаса.