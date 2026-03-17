Според данните в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers през последните 24 часа делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа, е достигнал 22,5 процента.

Сухоземните вятърни турбини са осигурили 19,1 процента от общото производство на електроенергия, или 1504 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 3,4 процента, което се равнява на 265 гигаватчаса.

Най-висок дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие е отчетен в Дания, 69,3 процента, Ирландия, 61 процента, и Германия, 45,1 процента. За България показателят е 1,5 процента.

Справката посочва още, че най-големи количества електроенергия от вятър са произведени в Германия, 642,9 гигаватчаса, Швеция, 183,5 гигаватчаса, и Франция, 153, гигаватчаса. В България произведеното количество е 1,4 гигаватчаса.

ИЗБРАНО
Убиецът на 11-годишната Никол от Бургас намушка многократно млада жена Днес
Убиецът на 11-годишната Никол от Бургас намушка многократно млада жена
39600
Над 1000 души от цяла България танцуваха с кауза на Party in Pink™ Zumbathon® 2026 Лайф
Над 1000 души от цяла България танцуваха с кауза на Party in Pink™ Zumbathon® 2026
10563
Пет варианта за заместник на Стефка Костадинова, сред тях е и Христо Стоичков Корнер
Пет варианта за заместник на Стефка Костадинова, сред тях е и Христо Стоичков
13249
Всеки четвърти служител на Kaufland е над 10 години в компанията Бизнес
Всеки четвърти служител на Kaufland е над 10 години в компанията
10481
"Епъл“ представи второ поколение безжични слушалки AirPods Max 2 IT
"Епъл“ представи второ поколение безжични слушалки AirPods Max 2
2986
Почина художничката Елза Гоева Impressio
Почина художничката Елза Гоева
1152
Пет спиращи дъха панорами над Рим Trip
Пет спиращи дъха панорами над Рим
1273
Хрупкави картофки на фурна с чесън и пармезан Вкусотии
Хрупкави картофки на фурна с чесън и пармезан
2915
6 зодии, които винаги привличат парите като магнит Zodiac
6 зодии, които винаги привличат парите като магнит
1358