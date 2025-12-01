Най-ниските температури през декември у нас ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а най-високите - между 15 и 20 градуса, съобщи за БТА Марияна Попова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през декември в страната.

Още по темата

През декември се очаква средните температури да са над нормата, а валежите - около и под нормата

Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и по високите полета е от 0 до 2 градуса, в Горнотракийската низина - 2-3 градуса, по Черноморието и в най-южните райони - 4-6 градуса, а в планините - от минус 8 до минус 2 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 литра на квадратен метър, в планините - до 70 литра на квадратен метър, а в най-южните райони - между 70 и 110 литра на квадратен метър.

Декември ще започне със сравнително топло време, но в средата на първото десетдневие има вероятност за валежи

Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.

През втората половина от първото десетдневие на декември се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите.

Астрономическата зима настъпва на 21 декември, около Коледа ще има валежи, но температурите ще се по-високи от обичайните

В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи. Температурите ще останат по-високи от климатичните норми.

Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.

Астрономическата зима започва на 21 декември в 17 часа и 3 минути, съобщи синоптикът от НИМХ Марияна Попова.

ИЗБРАНО
Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция Днес
Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция
27098
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео) Лайф
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео)
5122
Легендата Майкъл Джордан продължава да поставя рекорди Корнер
Легендата Майкъл Джордан продължава да поставя рекорди
9278
Путин каза, че Русия е готова да доставя петрол и газ в Европа, обяви при какви условия Бизнес
Путин каза, че Русия е готова да доставя петрол и газ в Европа, обяви при какви условия
19777
Хуманоидни роботи вече сглобяват електромобили в завод на Xiaomi IT
Хуманоидни роботи вече сглобяват електромобили в завод на Xiaomi
2452
Демоничните женски образи от фолклора се събират на сборище в Добрич Impressio
Демоничните женски образи от фолклора се събират на сборище в Добрич
538
Лего майките: Новият семеен ритуал за разпускане URBN
Лего майките: Новият семеен ритуал за разпускане
2051
Иранските удари разклащат имиджа на Дубай като безопасно убежище Trip
Иранските удари разклащат имиджа на Дубай като безопасно убежище
7830
Класически бутер банички със сирене Вкусотии
Класически бутер банички със сирене
3293
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март Zodiac
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март
1910