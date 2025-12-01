Слабо повишение на температурите ще има по високите места, а нови валежи - в края на седмицата

Снимка: iStock by Getty Images

До края на днешния ден облачността над страната ще намалява, на места до почти слънчево време. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад, а дневните температури ще са от 7 до 12 градуса в повечето места.

През нощта облачността ще намалява до незначителна, а вятърът ще стихва. Минималните температури ще са от около минус 2, минус 3 до 3 градуса, малко по-високи в крайните източни части, където ще има повече облаци. В част от низините и котловините в утринните часове е възможно да се образуват мъгли и ниски облаци.

През деня ще има средна и висока облачност. без валежи. Дневните температури ще са от 5 до 10-12 градуса в повечето места и до около 14 по брега на морето. Ще се появи слаб източен вятър.

На континента вече температурите са близки до зимните и никъде няма да има стойности над 20 градуса, нещо повече - няма да има и стойности над 15 градуса, с едно изключение - гръцката столица Атина, където след обяд температурата ще достигне 19 градуса. В по-голямата част на Европа е облачно, на места превалява. В следващите дни у нас времето в низините ще бъде мъгливо, а температурите по високите места слабо ще се повишат.

В нашата страна в сряда и повечето дни до края на седмицата на много места в низините ще има мъгли и ниски облаци. Температурите ще са от 6-7 градуса там до 14-14 на места в Предбалкана и на североизток. Повече слънчеви часове ще има по високите части и там ще бъде по-меко.

Увеличение на облачността и превалявания на места ще има в сряда над Южна България, а нова валежна обстановка, според предварителните моделни сценарии ни очаква към края на седмицата. Валежите в низините отново ще бъдат от дъжд.