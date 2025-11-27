Значителни валежи ще паднат до неделя в някои южни и източни райони

В следващите дни ни очаква есенно време, дъжд, понижение на температурите, а впоследствие - и мъгли.

До края на днешния ден ще бъде предимно облачно. Дъжд ще вали на много места в страната, без, все още, крайните източни части. В Източна България ще духа умерен и временно силен южен вятър, а в западната половина - слаб до умерен от запад. Максималните температури ще бъдат от около 5 на запад до 18-20 в източните и югоизточни райони.

През нощта ще бъде облачно, на много места ще превалява дъжд. Температурите утре сутрин ще са от 4-5 в западните райони до 12-13 в крайните източни.

Утре остава облачно и дъждовно. По-значителни валежи ще има на места в източните и най-вече южните райони. В Източна България ще духа вятър от изток, в североизточните части - от североизток. Дневните температури остават в широки граници: от 5 на запад до 16-17 в източните райони и по брега на морето.

В Европа остава хладно, на места - дъждовно. Най-ниски температури очакваме в централните части, а най-меко остава в Атина, където ще вали дъжд, придружен от гръмотевици.

През нощта срещу събота преваляванията в страната ще продължат на много места. В западната половина ще духа слаб вятър от запад, а в източните райони - слаб до умерен от изток. Температурите в съботното утро ще са от 3-5 по високите котловини на запад до десетина градуса в крайните източни райони.

В съботния ден остава облачно, с превалявания от дъжд. по-съществени валежи вече ще има в източните и част от централните райони. Вятърът почти навсякъде ще се ориентира от запад и ще бъде предимно слаб, а по морския бряг ще бъде северен, до умерен. Дневните температури ще бъдат от 4-5 по високите места на запад до около 13 в източните райони.

В неделния ден дъжд ще вали над североизточните райони и част от източните, докато облачността над Западна България ще се разкъсва и намалява. Минималните температури в страната ще бъдат от около нула градуса по високите полета на запад до 5-10 в останалата част. Ще духа слаб, в източните и североизточни райони - до умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще бъдат по-ниски от тези, които имахме през седмицата - в повечето места от 6 до 11-12 градуса.

През нощта срещу понеделник валежите ще спрат навсякъде, а облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще са от минус два по високите котловини до 6-7 градуса в низините. През деня в понеделник облачността на запад ще намалява до незначителна и слънчево време, а на изток ще бъде разкъсана. Температурите в страната ще бъдат от 6 до 12-14 градуса, по-високи в югоизточните райони.

Във вторник и сряда вятърът ще стихва и в низините ще се образуват мъгли и ниски облаци, които ще се задържат през целия ден. Минималните температури ще са от около нулата до 6-7 градуса, а дневните от 4-5 до 12 градуса. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.