Не са изключени тежки последици, като например пълната загуба на ледена маса

425 Снимка: Steffen M Olsen/Twitter

Едно от основните последствия от антропогенните климатични промени е преминаването на критични точки, което може да доведе до тежки последици, като например пълна загуба на маса на ледения щит на Гренландия (GrIS).

В момента GrIS губи маса с ускорени темпове, главно поради рязък спад в повърхностния му масов баланс (SMB; балансът между натрупването на сняг и повърхностната аблация в резултат на топене и свързания с това отток).

Предишните изследвания относно величината и естеството на прага за пълно топене на GrIS остават спорни.

Проучване оценява потенциален праг на SMB за пълно топене на GrIS; въздействието и взаимодействието на повърхностното топене и ледниковото изостатично приспособяване (GIA) при определянето на този праг; както и дали GrIS проявява характеристики, обичайно свързани с критичните точки, като чувствителност към външни въздействия.

За тази цел изследването е приложило модела Community Ice Sheet Model v.2 (CISM2) различни климатологични данни за SMB, изчислени по-рано за различни височинни класове с модела Community Earth System Model v.2 (CESM2), в двупосочно свързана преходна симулация CESM2-CISM2 на глобалния климат и GrIS при високо CO2 въздействие.

Изчислението на SMB в CESM2 е оценено въз основа на съвременни наблюдения и моделиране с висока разделителна способност и включва усъвършенствано представяне на процесите на повърхностно топене и на снего-фирновите процеси.

Установен е положителен праг на SMB за пълно топене на GrIS от 230 ± 84 Gt/год., съответстващ на 60 % намаление на SMB и на глобално средно затопляне от +3,4 K в сравнение с прединдустриалните симулирани стойности на CESM2-CISM2.

(Бел. на времето.дир: Това е значително над границата от 1.5 градуса, която все повече климатолози признават за невъзможна за задържане.)