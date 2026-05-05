През седмицата температурите у нас ще се повишат, но въздушната маса ще е неустойчива, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 6 до 11 май на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Прогнозата е публикувана в сайта на НИМХ и е подготвена от дежурния синоптик Марияна Попова.

В сряда, 6 май, ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток.

През следващите дни въздушната маса ще е неустойчива. В четвъртък, 7 май, и в петък, 8 май, над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна. Около и след обяд ще е купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки.

В събота, 9 май, вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.

В неделя, 10 май, и в понеделник, 11 май, вятърът ще отслабне и ще е от изток-североизток. На места все още ще има валежи, но вероятността за гръмотевична дейност е по-малка.

През периода минималните температури ще се повишават и към почивните дни в повечето места ще са между 9 и 14 градуса. Дневните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, малко по-ниски ще са в четвъртък и в събота.

В понеделник, 11 май, ще започне бързо и чувствително затопляне, прогнозира синоптикът от НИМХ Марияна Попова.

