Слънчевата енергия и евтините акумулаторни батерии могат да задоволят 90% от енергийните нужди на Индия на достъпни цени: Ember

Според нов доклад на енергийния тинк-танк Ember, акумулаторните батерии вече са "достатъчно евтини в Индия, за да може слънчевата енергия да задоволи 90% от енергийните нужди на страната при по-ниски разходи за целия жизнен цикъл", съобщава Hindustan Times.

Седем от 10-те най-големи щата в Индия биха могли да задоволят "поне 83% от потребността си от електроенергия" чрез слънчева енергия и батерии при "разходи, по-ниски от настоящите средни разходи за закупуване на електроенергия", добавя Economic Times.

Макар че "промяната се дължи на рязък спад в цените на батериите" - с 40% през 2024 г. и 31% през 2025 г. - Down to Earth отбелязва, че "преходът не е без предизвикателства", от ниската слънчева енергия по време на мусонния сезон до "структурни пречки" в индийската електроенергийна система, като "ограничения в преноса и недостатъчно разгръщане на съхранение".

В статия в Business Standard бившият шепа на Индия в Г-20 Амитаб Кант иска страната да утрои целта си за възобновяема енергия "от 500 GW на 1500 GW" до 2030 г., като подчертава, че "всяка тръжна процедура за възобновяема енергия трябва да включва съхранение в батерии". 

Междувременно ядрен реактор, "разработван в продължение на две десетилетия", достигна "първа критичност" в понеделник, съобщава Telegraph India, отбелязвайки влизането на Индия във втория етап на нейната стратегия за ядрена енергия.

Премиерът на страната Нарендра Моди го нарече "решаваща стъпка към оползотворяването на огромните запаси от торий [на Индия]", съобщава Economic Times, а Al Jazeera добавя, че това "отвежда [Индия]

