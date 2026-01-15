Във високите части на планините условията не са подходящи за туризъм.

В зимните планински курорти има добри условия за туристите, посочиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са отрицателни и варират между минус един и минус пет градуса. Облачно и мъгливо е във високите части, с умерен до силен вятър.

Съоръженията по курортите работят, посочиха още от ПСС.Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.Споредпрогнозатаза времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще е предимно слънчево.

Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

