Данни от последния доклад за 2025 г. за морската околна среда на Нова Зеландия сочат нарастващ риск за крайбрежията, тъй като морските екосистеми са подложени на ескалиращ натиск заради климатичните промени и човешката дейност, съобщава Синхуа, цитирана от БТА.

Според документа, изготвен от Министерство на околната среда и департамента по статистика на Нова Зеландия, 219 000 жилища, оценени на 180 милиарда новозеландски долара (103,64 милиарда щатски долара), вече се намират в области, които могат да се наводнят.

До 2060 г. около 1300 крайбрежни жилища могат да пострадат от екстремни метеорологични явления, се посочва в тригодишния доклад за състоянието на морската околна среда на страната.

Затоплянето на моретата и окисляването на океаните засягат риболова и аквакултурите, сектори, които директно допринасят 1,1 милиарда новозеландски долара (630 милиона щатски долара) към брутния вътрешен продукт и поддържат над 14 000 работни места.

, като 266 от тях са формирали популации, което води до стрес за екосистемата, се сочи в доклада.

Влажните зони, дюните и естествената растителност, които могат да служат за буфер срещу наводненията и ерозията, се разрушават или се заменят с други, се казва в документа.

Катрин Стоукс, старши учен по материалознание в Асоциацията за сградни проучвания в Нова Зеландия, казва, че тъй като много новозеландци живеят близо до океана, е важно да се обмислят бъдещите рискове, като нарастване на разходите за застраховки и предизвикателствата, свързани с поддържането на имотите заради повишаване на морските нива.

