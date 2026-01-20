Силният снеговалеж и поледиците в Истанбул парализираха трафика, спряха куриери и доведоха до задръствания, катастрофи и десетки отменени полети.

Обилен снеговалеж и поледици в Истанбул парализираха днес пътното движение, а десетки полети на летище "Сабиха Гьокчен" бяха отменени, предава БТА.

Втори ден в Истанбул вали сняг. Снежна покривка покри редица райони по високите места, главно в европейската част на мегаполиса. В азиатската част също вали сняг, но бързо се топи.

Снеговалежът предизвика хаос в трафика в първия ден на новата седмица. Плътността на градския трафик достигна 81 процента, съобщи турската държавна телевизия ТРТХабер. На "Моста на мъчениците 15 юли” над Босфора се образуваха дълги опашки от автомобили. Автобусните спирки и станциите на метрото се задръстиха от хора, много от които закъсняваха за работа.

Отменено е движението в града на моторизираните куриери до второ нареждане, съобщиха от валийството (окръжната управа) на Истанбул. Огромни задръствания има в движението по трансевропейската магистрала към Одрин и магистралата D100 към столицата Анкара. В района Байрампаша, където се намира международната автогара, има поледици, които са причинили няколко леки катастрофи, без сериозни щети. Много улици са като ледени писти, посочва вестник "Сабах".

Голям брой автобуси на обществения транспорт са закъсали на пътя, екипи на Координационния център за кризисни ситуации (АКОМ) към Истанбулската голяма община разчистват пътищата, за да стигнат до блокираните автомобили, разпръскват сол и луга. От АКОМ предупредиха водачите на моторни превозни средства да бъдат със зимни гуми и да не излизат на път, ако не се налага.

По информация на вестник "Миллиет" са отменени 43 полета на авиокомпанията "Пегасус", която обслужва линията Истанбул-София-Истанбул през летище "Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг на Истанбул, и 27 полета на авиокомпанията "АЖет" (AJet) от същото летище.

От метеорологичната служба информираха, че снеговалежът се очаква да продължи до следобедните часове днес, а след това да премине в дъжд. От утре се очаква повишение в температурите, които в момента са около 1 градус, но поради влагата се усещат като минус 2 и минус 3.