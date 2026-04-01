Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Има много сняг и гъста мъгла във високите части на планините, както и умерени ветрове. Температурите са между минус 4 и минус 1 градуса във високите части.

От ПСС предупредиха, че карането на ски и сноуборд извън пистите не е препоръчително.

В планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи, по-продължителни през втората половина на деня, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В местата над 1300 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градуса.

