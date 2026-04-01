Опасно време в планините, условията за туризъм са лоши
Планинската спасителна служба предупреждава за лоши условия в планините, сняг, мъгла и вятър
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Има много сняг и гъста мъгла във високите части на планините, както и умерени ветрове. Температурите са между минус 4 и минус 1 градуса във високите части.
От ПСС предупредиха, че карането на ски и сноуборд извън пистите не е препоръчително.
В планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи, по-продължителни през втората половина на деня, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
В местата над 1300 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градуса.