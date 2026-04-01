Германия ще "преразгледа възможността за въвеждане в експлоатация на резервни въглищни електроцентрали в опит да намали цените на енергията, които са се повишили след войната в Близкия изток", съобщава Bloomberg.

Агенцията добавя: "Законодателите от консервативната партия на канцлера Фридрих Мерц, както и техният коалиционен партньор, социалдемократите, се споразумяха за тази стъпка като част от пакет от енергийни мерки след преговори в парламента в петък."

Според агенцията "окончателно решение" се очаква в "следващите няколко седмици". Politico посочва, че "спорната мярка - която вероятно ще доведе до увеличаване на емисиите на CO2 в страната - има за цел да спести газ".

Deutsche Welle цитира изказване на Мерц по време на събитие, организирано от Frankfurter Allgemeine Zeitung във Франкфурт: "Може да се наложи да запазим въглищните си електроцентрали в експлоатация за по-дълго... Не съм готов да залагам на сърцевината на енергоснабдяването ни само защото преди години се споразумяхме за някои крайни срокове."

Същата медия добавя: "Германия използва въглищата като основен енергиен източник от много десетилетия. Въпреки това, делът им [в електроенергията] е спаднал до по-малко от 22% към 2024 г., като делът на възобновяемите енергийни източници е близо 60%. Страната е в процес на премахване на въглищата, за да сведе до минимум замърсяването, като последните въглищни електроцентрали трябва да бъдат изведени от експлоатация до 2038 г."