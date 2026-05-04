Жълт код за опасност от слана в 14 области от Северна и Югозападна България обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Информацията е публикувана на сайта на института.

Предупреждението е в сила за София-град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Ловеч, Габрово, Плевен, Търговище, Шумен, Разград, Добрич.

Хладно начало на месеца, със слани и мраз, затопляне за Гергьовден
При издаден жълт код от НИМХ обръщат внимание на гражданите, че трябва да бъдат внимателни и да следят актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито, гласи предупреждението за жълт код.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите западни полета до минус 2° - минус 3°, в София - около минус 1°. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България - умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°, в София - около 17°, съобщават на сайта си от НИМХ.

Късните пролетни слани нанесоха катастрофални щети на овощните насаждения в Кюстендилския регион, оставяйки местните земеделци без реколта за втора поредна година. Според сигнали на производители почти 100% от черешовите масиви са унищожени от необичайно ниските температури в началото на май.

Във вторник предстои по-чувствително затопляне. На самия Гергьовден, сряда, в низините ще бъде слънчево или с незначителна облачност и малка вероятност за валежи. Неустойчиво ще бъде около планините на югозапад и запад, където ще има валежи и гръмотевици около и след обяд.

 

