Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа на 10.11.2025 г.

95 Снимка: PxHere

I.МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от +3°С до +15°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб вятър в областите Бургас, В. Търново, Силистра, Смолян, София.

Дъжд вали в областите: Благоеград, В. Търново, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Смолян, София, Ст. Загора, Ямбол.

Сняг не вали.

Пътните настилки са предимно мокри, проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

- до 150 м в област Разград

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

Да се забрани движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета по АМ "Тракия", по АМ "Струма" и АМ "Хемус" в участъка от София (км 0+000) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (км 87+800)

Въвеждането на ограничението да се изпълнява, както следва:

Последния работен ден преди официалните празниците - 23.12.2025 г. от 17:00 часа до 20:00 часа;

Първия почивен (празничен) ден - 24.12.2025 г. от 08:00 часа до 12:00 часа;

Последния почивен (празничен) ден - 28.12.2025 г. от 14:00 часа до 20:00 часа. - Ограничението не важи за АМ "Тракия", АМ "Струма", АМ "Хемус" посока изход от София.

Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

За АМ "Хемус" и АМ "Струма" забраната не важи за пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За АМ "Тракия" забраната не важи за пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. За АМ "Тракия" в посока София - забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от ПВ "Ихтиман" при км 34+000 до ПВ "Вакарел" при км 23+400. По преценка на водачите по време на временната забрана за движение, като обходни маршрути могат да се ползват други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.

АМ "Тр акия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2025 г;

Област Пловдив:

Временно движението от км 119+000 до км 147+500 посока София се извършва в една лента с частично отбиване на движението поради полагане на хоризонтална маркировка. Срок до 11.11.2025 г.

Област Сливен:

Движението в участъка от км 260+000 до км 276+880 посока Бургас е ограничено поради извършване на превантивен ремонт от км 262+500 до км 273+454, като се обособява двупосочно движение в платното посока София - една лента за движение посока Бургас и една лента за София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 12.12.2025 г.;

Движението в участъка от км 229+000 до км 255+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради монтаж на оградна мрежа. Ограничава се аварийна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г. от 07:00 часа до 17:00 часа

Област Ямбол:

Движението в участъка от км 262+000 до км 276+880 посока Бургас е ограничено за всички МПС-та, като движението се пренасочва двупосочно в една лента в платното посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 308+107 до км 359+475 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи в аварийните ленти. Срок до 30.11.2025 г.;

Движението в участъка от км 324+00 до км 351+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи в аварийните ленти. Срок до 30.11.2025 г.;

Движението от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание по активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е ограничена. Скоростта е ограничена на 90 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ "Хемус":

Област София:

Движението в участъка от км 0+000 до км 9+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради ремонти дейности в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.11.2025 г.

Движението от км 23+000 до км 29+700 посока София е ограничено поради превантивен ремонт на пътната настилка. Движението се осъществява двупосочно в една лента в платното в посока Варна. Срок до 15.11.2025 г.

- За периода от 15:00 ч. в петък до 15:00 ч. в събота в посока Варна да се организират две ленти и една лента посока София.

- За периода от 15:00 ч. в събота до 15 ч в петък да се организира една лента поска Варна и две ленти посока София.

Движението посока София в участъка от км 36+800 до км 33+710 се осъществява с повишено внимание поради ремонтнo - възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 - "Коренишки дол". Ограничена е активна лента 1, като движението се извървшва по активна лента 2 и изпреварващата лента. Срок до 21.12.2025 г.;

Движението в участъка от км 14+000 до км 71+000 посока Варна се осъществява с поетапно ограничаване на движението в активната лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението се регулира от знаци и конуси. Срок до 12.11.2025 г.;

Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел "Топли дол" на АМ "Хемус", при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София - Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 30.04.2026 г.;

ОПУ-Ловеч:

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т. Срок до 31.12.2025 г.;

Движението от км 87+400 до км 87+675 посока София се повишено внимание поради поради поставяне на ограничителни елементи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.11.2025 г.;

Пълно затваряне на дясното платно за движение в посока Варна при км 97+700 в района на пътен възел "Дерманци" поради ремонтни дейности като движението ще се пренасочва по републикански път III-305 през с. Дерманци. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 12.11.2025 год.

Област Шумен:

Движението в участъка от км 338+580 до км 350+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради почистване и натоварване на твърди битови отпадъци. Движението се регулира от пътни знаци и мигаща светлина. Срок до 17:00 ч. на 14.11.2025 г.;

Движението по АМ Хемус е ограничено, както следва:

Затваря се за движение слизането към Етапна връзка в посока Варна-Шумен на км 350+000, като автомобилите се пренасочват към ПВ "Белокопитово" и предварително е сигнализирано за затварянето още на ПВ "Каспичан". Затваря се слизането към Етапна връзка в посока София-Шумен на км 349+600, като автомобилите се пренасочват към ПВ "Каспичан" и предварително е сигнализирано за затварянето още на ПВ "Белокопитово". На ПВ "Белокопитово" пътуващите в посока Шумен и Бургас се насочват към път I-2. Ограничението се въвежда поради изграждане на новото кръгово кръстовище на път I-2 /км118+900/като движението в района на кръстовището се осъществява двупосочно в една лента и се регулира със светофарни уредби и пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.

Движението в участъка п.в. Ветрино - п.в. Неофит Рилски от км 386+600 до км 391+290 посока София се осъществява с повишено внимание поради константирани повреди довели до аварийо състояние на пътната настилка в аварйната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и ограничение на скоростта до 80 км/ч. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка п.в. "Слънчево" - п.в. "Летище" от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС в максимална широчина над 4,5 метра. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.12.2025 г.;

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 0+000 до км 10+430 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти в аварийните ленти в светлата част на денонощието. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 16:00 ч. на 14.11.2025 г.;

Област Перник:

Движението по АМ "Струма" от км 10+430 до км 37+098 дясно платно посока София - Кулата и ляво платно посока Кулата - София се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи и др.отводнителни съоръжения в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 часа. Поетапно ограничена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ "Струма" при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ "Даскалово" на АМ "Струма", както следва: - Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ "Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.

Област Кюстендил:

Движението в участъка от км 37+098 до км 45+000 и в двете посоки се осъществява поетпно в една лента поради почистване на окопи. Ще бъдат ограничавани аварийна и изпреварваща ленти. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 14.11.2025 г.

АМ "Марица":

Област Стара Загора:

Движението по път АМ Марица в участъка от км 0+000 до км 19+000 в двете посоки, се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради почистване на облицовани окопи и рязане на дървета.. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

Област Хасково:

Движението от км 29+100 до км 31+200 посока София се осъществява в една лента поради компроментирана дилатациона фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничениет на скоростта до 50 км /ч. Срок до 10.11.2025 г.;

Движението от км 66+350 до км 67+200 посока София се осъществява в една лента поради компроментирана дилатациона фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничениет на скоростта до 50 км /ч. Срок до 10.11.2025 г.

АМ "Черно море: няма въведени ограниения

АМ "Европа": няма въведени ограничения

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Печинско" - отворен за всички МПС;

- "Предел" - отворен за всички МПС;

- "Приморски" - отворен за всички МПС;

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Превала" - отворен за всички МПС;

- "Троянски" - отворен за всички МПС;

- "Котленски" - забранен за МПС-та над 20 тона

- "Айтоски" - Движението по път III-208 през "Айтоски" проход в участъка Айтос - Ябълчево от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 тона.;

- "Петрохан" забранен за МПС над 12 тона в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 метра.

- "Вратник" - забранен за МПС над 10 тона на участъци. Срок до 31.12.2025 г.;

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 тона;

- "Пампорово" - забранен за МПС над 3,5 тона;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 тона;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4.

Срок до 31.03.2026 г.,

СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - о. п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция:

Област Видин:

Движението по път Белотинци - Монтана от км 73+500 до км 102+060 се ограничава за МПС-та над 12 т. поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничението не важи за автобуси и специлиазирана техника.

Обходен маршрут: път III-114 Ружинци - Тополовец - път III-112 Тополовец - Смирненски - Славотин - Доктор Йосифово - Монтана и обратно. Срок до 24.11.2025 г.

Област Монтана:

Движението по път Смоляновци - Монтана от км 81+000 до км 87+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци сигналисти и светлинна сигнализация. Срок до 24.11.2025 г.;

Движението по път Белотинци - Монтана от км 75+542 до км 102+060 се ограничава за МПС-та над 12 т. поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничението не важи за автобуси и специлиазирана техника.

Обходен маршрут: път III-114 Ружинци - Тополовец - път III-112 Тополовец - Смирненски - Славотин - Доктор Йосифово - Монтана и обратно. Срок до 24.11.2025 г.

О бласт София:

За да се осигури безопасното пропускане на движението в условията на продължаващо строителство и укрепване на свлачищните участъци, които са от км 175+440 до км 175+570; от км 176+470 до км 176+650; от км 178+880 до км 179+070; от км 179+510 до км 179+560; от км 179+860 до км 176+910 проектът за временна организация на движение предвижда преминаването през участъка от км 174+400 до км 180+800 да се осъществява през участъци от съществуващия път І-1 /Е-79/ и двупосочно в по едно от платната на новоизградения път. На местата за превключвания между стар и нов път са изградени временни етапни връзки първата ще бъде от км 175+250 до км 175+585, а от км 175+585 до км 176+300 движението ще се осъществява по новоизграденото ляво платно двупосочно, при км 176+300 по изградена временна етапна връзка движението се прехвърля по съществуващия път І-1 /Е-79/ до км 177+000 където е изградена друга временна етапна връзка между съществуващия път І-1 /Е-79/ и новоизградения път, като движението ще се осъществява по лявото платно двупосочно до км 178+000, където ще премине в дясното платно двупосочно до км 178+800. В участъка от км 178+800 до км 179+300 преминаването ще става по обходен път през трасето на съществуващия път І-1 /Е-79/ и от км 179+300 до км 180+800 движението ще продължи в новоизграденото дясно платно двупосочно.

Отбиването на движението в съответните участъци се сигнализира с пътни знаци на съответното им километрично положение съгласно чертежите.

В участъка от км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява по новоизградения четирилентов път І-1 /Е-79/. За тази цел е направена временна организация за превключване на движението от двулентов към четирилентов път на км 180+800 в посока Ботевград и на км 191+960 в посока Мездра, както и превключване на движението от четирилентов към двулентов път на км 180+800 в посока Мездра и на км 191+960 в посока Ботевград.

При км 192+140 е изградена етапна връзка за превключване на движението от съществуващият път І-1 /Е-79/ след с. Скравена и новоизградения път, с което транзитното движение Ботевград - Мездра се пропуска по новото трасе като се заобикалят населените места Новачене и Скравена.

Етапната връзка е решена като едностранно кръстовище с път I-1 Скравена - Ботевград при км 192+140, с което се осигурява и направлението към с. Скравена.

За продължаващото строителство ПВ "Ботевград" при км 193+337 действащата временна организация на движение на втори етап остава в действие. Срок 20.12.2025 г.

Във връзка с изпълнение на обект по модернизиране на път I-1 Мездра - Ботевград се въвеждат следните ограничения в участъка от км 176+700 до км 194+170:

Обособяване на вход-изход за строителна техника при км 193+390 ляво, км 193+470 дясно и 193+760 ляво и дясно и ограничаване на скоростта до 40 км/ч.;

Км 177+000 - изградена е етапна връзка между съществуващия път I-1 и новоизградения път, като се осъществява двупосочно в лявото платно до км 178+000, където преминава двупосочно в дясното платно. От км 178+800 до км 179+300 движението влиза отново по стария път, поради възникнало свлачище. От км 179+300 до км 180+800 движението продължава двупосочно в дясното платно;

От км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява регулярно по новоизградения четирилентов път. Превключване на движението от двулентов към четирилентов път при км 180+800 в посока Ботевград и при км 191+960 в посока Мездра. Превключване на движението от четирилентов към двулентов път при км 180+800 в посока Мездра и км 191+960 в посока Ботевград;

При км 192+140 е изградена етапна връзка за превключване на движението от съществуващия път I-1 към новоизградения път след с. Скравена;

Поради необходимост от извършване на защита на преносен газопровод "Русия - България" - Северен клон при км 193+408, предвидена сигнализация за ВОБД от км 193+290 до км 193+590, без отбиване на движението - първи етап. Втори етап - ограничаване на движението от км 193+370 до км до км 193+460 и обособяване на байпас като обходен маршрут, със сигнализация от км 193+170 до км до км 193+880.

От км 193+540 до км 194+170 - работен участък от двете страни на съществуващия път, без отбиване на движението;

Във връзка с изпълнение на обект по модернизиране на път I-1 Мездра - Ботевград се въвеждат следните ограничения в участъка от км 176+700 до км 194+170:

Обособяване на вход-изход за строителна техника при км 193+390 ляво, км 193+470 дясно и 193+760 ляво и дясно и ограничаване на скоростта до 40 км/ч.;

Км 177+000 - изградена е етапна връзка между съществуващия път I-1 и новоизградения път, като се осъществява двупосочно в лявото платно до км 178+000, където преминава двупосочно в дясното платно. От км 178+800 до км 179+300 движението влиза отново по стария път, поради възникнало свлачище. От км 179+300 до км 180+800 движението продължава двупосочно в дясното платно;

От км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява регулярно по новоизградения четирилентов път. Превключване на движението от двулентов към четирилентов път при км 180+800 в посока Ботевград и при км 191+960 в посока Мездра. Превключване на движението от четирилентов към двулентов път при км 180+800 в посока Мездра и км 191+960 в посока Ботевград;

При км 192+140 е изградена етапна връзка за превключване на движението от съществуващия път I-1 към новоизградения път след с. Скравена;

Поради необходимост от извършване на защита на преносен газопровод "Русия - България" - Северен клон при км 193+408, предвидена сигнализация за ВОБД от км 193+290 до км 193+590, без отбиване на движението - първи етап. Втори етап - ограничаване на движението от км 193+370 до км до км 193+460 и обособяване на байпас като обходен маршрут, със сигнализация от км 193+170 до км до км 193+880;

От км 193+540 до км 194+170 - работен участък от двете страни на съществуващия път, без отбиване на движението;

Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 30.03.2026 г.;

Движението в участъка Жерково - Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното тяло. Срок до 30.03.2026 г;

Въвежда се реверсивно движение по път София - Перник както следва:

Участък 1: от км 276+040 до км 277+610, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София. Всеки работен ден от 06:00 ч. до 10:00 ч.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Участък 2: от км 278+567 до км 282+000, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София от км 278+567 до км 281+800.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

Област Перник:

Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София - Кулата в участъка от км 285+772 до км 286+920 както следва:

Всеки работен ден, обособяване на две ленти за движение в посока към гр.София, за времето от 06:00 до 10:00ч.



- През последен празничен ден и всяка неделя, обособяване две ленти за движение в посока към гр.София, за времето от 10:00 до 19:00ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 30.09.2026 г.

Област Кюстендил:

Движението по път Благоевград - Дупница ще бъде поетапно ограничавано поради измиване и боядисване стените на тунел "Дупница". От 8:00 ч. на 10 ноември /понеделник/ до 19:00 ч. на 11 ноември /вторник/ за измиване и боядисване на стените в съоръжението ще се ограничи преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут по уличната мрежа на гр. Дупница: по ул. "Орлинска" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Княз Борис" и се включва на път I-1 при пътен възел "Байкал От 8 ч. на 12 ноември /сряда/ до 19 ч. на 13 ноември /четвъртък/ ще се почиства и боядисва тръбата за София, а трафикът ще се отклонява при п. в. "Байкал" и ще се осъществява по обходния маршрут: ул. "Княз Борис" - ул. "Цар Освободител" - ул. "Орлинска", след което продължава по път II-62 и се връща на път I-1. Срок до 19:00 ч. на 13.11.2025 г.;

Благоевград:

Движение с повишено внимание по път I-1 /Е-79/ София - Кулата от км 355+570 до км 364+385, поради извършване на ремонтни дейности. Скоростта на движение е ограничена на 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок: до 23.02.2026 г.

Движение с повишено внимание по път София - Кулата в участъка от км 356+100 до км 373+650, поради превантивно поддържане. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация.Срок до 23.02.2026 г.;

Движението по път София - Кулата в участъка от км 375+454 до км 376+000 се осъществява реверсивно като пътните ленти ще се адаптират както следва:

Всеки петък, или последния работен ден преди празници от 10:00 ч. до 20:00 ч.- две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София.

В последния почивен /празничен/ ден от 10:00 ч. до 20:00 ч.- две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Кулата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Организацията се отнася за всеки петък и по преценка на ОПУ Благоевград за празнични и почивни дни с предварително уведомление. Срок до 01.04.2026 г.;

Движение с повишено внимание при км 399+000 в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба, функционираща в режим ,,при поискване", на пешеходна пътека на кръстовище между републикански път I-1 София - Кулата и път III - 1082 , III - 108 - Рибник - Лебница - Струма - Вълково - Микрево - Кресна в гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 09:00 ч. на 31.08.2026 г. ;

- път І-2 /Е-70/ Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна:

Област Русе:

Движението през Дунав мост при Русе от км 0+000 до км 1+057 /на работни участъци по 400 м./ се осъществява двупосочно в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Максималната допустима ширина на преминаващите МПС е 2.75 м. и обща маса до 60 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и адаптивна светофарна уредба. Ограничението на скоростта е до 20 км/ч. Срок до 10.07.2026 г.;

Област Шумен:

Движението в участъка от км 118+600 до км 119+200 /новото кръгово кръстовище № 1 на път I-2 км 118+900 / и по етапна връзка към АМ Хемус от км 0+000 до км 2+490 се извършва с повишено внимание поради строително монтажни работи. Движението се регулира с пътни знаци. Движението по АМ на тежкотоварни автомобили по етапна връзка към гр. Шумен се пренасочва при км 350+210 по АМ Хемус до км 339+050, пътен възел Белокопитово поради изграждане на ново кръгово кръстовище на път I-2 /км118+900/ и етапна връзка /км 2+490/. Тежкотоварните автомобили в участъка на път I-2 от км 118+158 до км 118+900 в посока етапна връзка - АМ Хемус се пренасочва към пъен възел Белокопитово км 108+360 на път I-2.

Движението по път I-7 Шумен-Ямбол при км 115+600 в посока гр. Варна се пренасочва към пътен възел Белокопитово км 108+360 на път I-2. Срок до 14.02.2026 г.

Област Варна и Шумен:

Движението по път I-2 в участъка с. Ветрино - п.в. Неофит Рилски от км 158+095 до км 166+853 временно се ограничава поради възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на асфалтовата настилка. Движението на ППС се пренасочва по обходни маршрути:

За ППС движещи се от гр. Нови пазар по път I-2 и търсещи направление гр. Девня - отклоняване при км 158+098 - кръстовище на път I-2 с път III-208, движение по път III-208 до пътен възел Ветрино, качване на АМ "Хемус" при км 386+000 посока гр. Варна до п.в. "Неофит Рилски" при км 392+340, слизане от АМ "Хемус", път VAR 1211 до кръстовище с път I-2 при км 166+853, път I-2, гр. Девня;

За ППС движещи се по път I-2 от гр. Варна и от гр. Девня и търсещи направление гр. Нови пазар - отклоняване при км 166+853 - кръстовище на път I-2 с път VAR 1201, движение по път VAR 1211 до пътен възел при с. Неофит Рилски при км 392+340, качване на АМ "Хемус" посока гр. София, движение по АМ "Хемус" до п.в. "Ветрино" при км 386+000, слизане от АМ "Хемус", път III-208 до кръстовище с път I-2 при км 158+098 път I-2гр. Нови Пазар.

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци съгласно въведената ВОБД. Срок до: 31.12.2025 г.

Област Шумен:

Движението по път I-2 в участъка от км 118+600 до км 119+200 /новото кръгово кръстовище № 1 на път I-2 км 118+900 / и по етапна връзка към АМ "Хемус" от км 0+000 до км 2+490 се извършва с повишено внимание поради строително монтажни работи. Движението се регулира със светофарни уредби и пътни знаци. Тежкотоварните автомобили в участъка на път I-2 от км 118+158 до км 118+900 в посока етапна връзка - АМ Хемус се пренасочва към пътен възел Белокопитово км 108+360 на път I-2. Срок до 14.02.2026 г.

- път І-3 /Е-83/ Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград:

Област Плевен:

Движението в участъка от гара "Хумата" - с. Радомирци от км 129+000 до км 135+000 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.11.2025 г.

Област София:

Движението по път Правец - Разлив - Трудовец - Ботевград в участъка от отклонението за пътен възел "Правец" на АМ "Хемус" до кръстовището с първокласен път І-1 Враца - Ботевград - София от км 193+345 до км 199+402 е ограничено за движение на МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по АМ "Хемус" и път ІІ-17 Мездра - Ботевград в двете посоки. Срок до 30.03.2026 г.

- път І-4 /Е-772/ Коритна - Български Извор - Микре - о.п. Севлиево - В. Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - о.п. Шумен:

Област Велико Търново:

Движението по път Севлиево - В.Търново - Антоново от км 132+000 до км 172+900 се осъществява с повишено внимание поради монтаж направляващи колчета. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

- път І-5 /Е-85/ Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция:

Област Русе:

Движението в участъка Борово - кръгово кръстовище Бяла от км 47+600 до км 50+681 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч.. Срок до 19.12.2025 г.

Област Велико Търново:

Движението по път Русе - Велико Търново - Габрово от км 65+200 до км 90+245 от гр. Полски Тръмбеш - с. Поликраище се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 31.05.2026 г.;

Област Габрово:

Движението в участъка на проход "Шипка" при км 179+650 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение с ограничаване на скоростта до 10 км/ч, поради извършване на аварийно-възстановителни дейности по пропадане на банкет и италиански улей. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Област Кърджали:

Движението по път Хасково - Кърджали от км 319+000 до км 340+228 се осъществявава поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.07.2027 г.;

Движението по път I-5 Хасково - Черноочене - Кърджали - Маказа в участъка от км 325+086 до км 328+800 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 340+319 до км 342+813 се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 342+000 до км 342+820 се извършва в двупосочно в дясно платно поради реконструкция на четириклонно кръстовище Движението се регулира от пътни знаци. Срок 17.11.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в участъка Надлез Кирково - ГКПП "Маказа" е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок - целогодишно;

Движението по път Черноочене - Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за движение на МПС над 15 т.

Обходни маршрути:

- направление Хасково - Кърджали: път І-5, път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Асеновград - Кърджали: път ІІ-58, път І-5 посока Хасково, път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Минерални бани - Кърджали: път ІІІ-506, път І-5 посока Хасково, път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали. Срок - целогодишно.

- път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - о.п. София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п. Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас. - няма въведени ограничения.

- път І-7 Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав - Върбица - Бероново - Мокрен - Зимница - о.п. Елхово - Лесово - граница Турция:

Област Шумен:

Движението на тежкотоварни автомобили по път I-7 Шумен-Ямбол при км 115+600 в посока гр. Варна се пренасочва към пътен възел "Белокопитово" км 108+360 на път I-2. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.

- път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - о.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево: няма въведени ограничения.

Област София:

Движението в участъка Вакарел - Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 се осъществява с повишено внимание поради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на пътното тяло. Поставена е необходимата предупредителна сигнализация. Срок до 30.03.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъците от км 148+290 до км 149+090; от км 151+500 до км.152+300; от км 153+534 до км 154+334; от км.155+864 до км 156+664; от км 170+580 до км 171+180 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта е ограничена до 50 км/ч. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.

Област Хасково:

Движението по път I -8 "Пловдив - Харманли" от км. 275+ 600 до км 238 + 300 в отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности на републиканския път. Участъците са сигнализирани с пътни знаци съгласно одобрения проект и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. извън населени места и до 40 км/ч. в населени места. Срок до 18:00 часа на 31.12.2025г.;

- път І-9 /Е-87/ граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци - Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п. Малко Търново - граница Турция:

Област Варна:

Движението от км 116+200 до км 124+683 се осъществява в една лента поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Област Бургас:

Движение с повишено внимание по път І-9/ "Баня-Сл. бряг" от км 199+100 до км 199+200 поради ремонтни дейности на повреден водосток. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 02.01.2026 г.;

Движението в участъка Слънчев бряг - Бургас при обхода на гр. Поморие от км 222+849 до км 225+522 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на второ пътно платно. Движението на МПС се организира в двете ново изградени платна, като скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в участъците на съществуващите кръстовища. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението в участъка п.в. "Каблешково" - п.в. "Сарафово" от км 230+830 до км 235+150 се ограничава в посока Бургас в урбанизираната територия на гр. Бургас поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в едно платно посока Варна. Срок до 13.12.2025 г.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

Ремонтни дейности и временна организация на движението /ВОД/:

ОПУ-Благоевград: .

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-197: Движението по път III-197 Гоце Делчев - Сатовча при км 25+967 в района на с. Плетена е ограничено за МПС над 12 т. от км 7+559 до км 29+541 поради обследване на мостово съоръжение над р. "Бистрица".

Обходен маршрут: по път III-1972 Сатовча - Вълкосел - Абланица - Дъбница и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-19: Движението по път II-19 Разлог - Гоце Делчев от км 36+570 до км 83+570 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 12.07.2027 г.;

ОПУ-Бургас:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС :

Път II-53: Движението по път II-53 Ямбол - Средец при км 4+492 се ограничава за МПС над 20 т. по моста над р. Средецка с цел гарантиране на безопасността за пътуващите по съоръжениет

Обходни маршрути: Да използват други републикански пътища, като спазват действащата за тях постоянна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 в участъкът при км 55+251 Царево е ограничено в една лента, поради стеснен габарит на сводов мост с отвор 7 метра.. Максимална скорост на движение на 40км/ч. Ограничението е вследствие на обилните валежи и наводнения в община Царево.Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.. Срок до издаване на разрешение за ползване на обекта.;

Път II-99: Движението по път ІІ-99 в участъка Малко Търново - Царево при км 59+208 в района на с. Изгрев е ограничено и в двете посоки поради паднал мост.

Обходен маршрут: по път III-907 Босна - Визица и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път II-99: Движението по път ІІ-99 Бургас - Царево при км 14+882 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 12 т. поради аварийно състояние на пътен надлез п.в. Черноморец.

Обходен маршрут: от п.в. ,,Созопол" към път ІІ-99 или по общински път ,,Созопол-Черноморец " до гр.Черноморец и обратно. За МПС с маса над 20 т.обходен маршрут по път ІІ-99 през общински път ІІ-99 -Равадиново и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.

Път II-99: Движението по път II-99 Бургас - М. Търново при км 20+456 се ограничава движението на МПС с технически допустима максимална маса над 20 т. поради аварийно състояние на мост над р. "Равадиновска" при пътна връзка 2 ,,Созопол-Бургас" при П.В. ,,Созопол ".

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на с. Равадиново в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

Път III-208: Движението по път ІІІ-208 Провадия - Айтос от км 86+300 до км 92+465 в участъка Айтос - Ябълчево/Руен е ограничено за транзитно движение на МПС с тегло над 12 т.

Обходен маршрут: по път II-73 Шумен - Карнобат (през Ришки проход).Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-795: Движението по път III-795 Вълчаново ханче - Драка от км 0+000 до км 14+000 се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут: Вълчаново ханче - път II-79 - Средец - II-53 - Светлина - път III-795 - Драка и обратно. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-906: Движението по път III-906 Дюлино - разклона за Раковсково в участъка от км 14+100 до км 17+250 се ограничава и в двете посоки поради основен ремонт на пътното платно.

Обходен маршрут: от път I-9 Варна - Бургас към общински път VAR с. Паницово и общински път BGS 2124 за с. Раковсково през път I-9 към път III-9061 кръстовище с. Тънково - път III-906 и обратно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 04.18.2026 г.;

Път III-906: Движението по път на III-906 Паницово - разклон Горица в участъка от км 14+100 до км 34+100 е ограничено поради изпълнение на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: Обходен маршрут: Дюлино - Попович - Обзор - Слънчев бряг - Тънково - Оризаре - Гюльовца и обратно. Срок до 04.08.2026 г.;

Път III-908: Движението по път III-908 Варовник - Вълчаново ханче от км 22+400 до 39+300 е ограничено на МПС над 10 т. поради намален габарит на пътното тяло. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-992: Движението по път III-992 Росенец - Росен - Веселие - Ясна поляна - Приморско е ограничено и в двете посоки в участъка Росен - Веселие поради строително монтажни работи на пътното платно.

Обходен маршрут: път II-99 Бургас - Созопол - Приморско и обратно, и по общински път Равадиново - Веселие. Срок до 05.12.2025 г.;

Път III-7306: Движението по път ІІІ-7306 Черница - Сунгурларе - Чубра е ограничено за МПС над 10 т поради стесняване на пътното платно.

Обходен маршрут: Чубра - Петолъчката - Карнобат - Мъдрино - Лозарево и обратно. За пътуващите товарни автомобили към Сунгурларе обходният маршрут е по път III-705 Карнобат - Мъдрино - Сунгурларе и обратно. Срок до 30.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-208: Движението по път III-208 Провадия - Дъскотна - Айтос от км 82+749 до км 92+465 в участъка Ябълчево - Айтос се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка, ремонт на ограничтелни системи, монтаж на пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 18.07.2026 г;

Път III-539: Движението по път III-539 Средец - Дюлево - Русокастро - Трояново - Айтос в участъка Средец - Русокастро от км 0+000 до км 17+800 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта на движение е ограничена на 50 км/ч в извън населените места и на 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-906: Движението III-906 в урбанизираната територия на с. Лъка от км 56+905 до км 57+175 се осъществява с повишено внимание поради реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и ограничение на скоростта до 40 км/ч. Срок до 28.11.2025 г.;

Път III-907: Движението по път III-907 Маринка-Звездец от км 0+000 до км 24+600 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок: до 06.12.2025 г;

Път III-5391: Движението по път III-5391 Аспарухово - Карнобат от км 6+600 до км 21+052 се осъществява с повишено внимание поради извършване на строителни и монтажни дейности. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Временната организация на движението е до въвеждане на обекта в експлоатация. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

ОПУ-Варна:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път III-208: Движението по път III-208 в района на п.в. "Провадия" от км 7+547 до км 7+777 се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч. Срок 23.01.2026 г.;

Път III-731: Движението по път III-731 в район ана с. Блъсково се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч. Срок до 04.12.2025 г.;

Път III-2082: Движението по път III-2082 в района на с. Кривня се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч. Срок до 22.12.2025 г.;

Път III-7301: Движението по път III-7301 в район на с. Арковна се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния" Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч. Срок 17.11.2025 г.;

Път III-9044: Движението по път III-9044 кръстовище с път III-904 (Долни чифлик-Гроздьово) - кръстовище с път I-2 (Девня-Варна) от км 0+000 до км 25+900 се осъществява с повишено внимание в три участъка от пътя: от км 0+000 до км 11+138 (Юнак-Синдел), от км 11+350 до км 17+631 (кръстовище с път III-9004) и от км 18+491 до км 25+728 поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява в свободната от ремонтни дейности пътна лента, съгласно въведената ВОБД. Срок до 01.09.2026 г.;

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица - Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

- от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица - Лясковец - Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон - В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново - Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон - Лясковец - Г. Оряховица. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-551: Движението на товарни автомобили с обща маса над 3,5 тона по път ІІІ-551 Дебелец - Средни колиби - Елена в участъка от км 9+208 до км 21+900, от разклона за с. Велчево до разклона за с. Средни колиби е ограничено поради увреждане конструкцията на мостови съоръжения при км 10+796 и км 14+608.

Обходен маршрут: По път І-5 Дебелец - В. Търново, по път І-4 В. Търново - Лясковски кантон, по път ІІ-53 Лясковски кантон - Елена, по път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Ср. колиби - Елена в участъка от км 13+300 до км 21+900 от с. Плаково до разклона за с. Средни колиби е ограничено в двете посоки поради увреждане конструкцията на мостово съоръжение при км 14+806. Поставена е необходимата сигнализация.

Обходен маршрут: по път III-551 Плаково - Дебелец, по път III-5302 Дебелец - Миндя, по път II-53 Миндя - Елена, по път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Средни колиби - Елена е ограничено за МПС над 10 тона и над 10 метра дължина поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут за тежкотоварни автомобили над 10 тона /до възстановяване на движението по път II-53/:

- за посока с. Дебелец - гр. Елена: по път I-5 Дебелец - В. Търново, по път I-4 В.Търново - Антоново - кръстовище с път III-408, по път III-408 Илийно - Стеврек - Глоговец - кръстовище с път II-53, по път II-53 Константин - Елена.

- за посока: гр. Елена - с. Дебелец: по път II-53 Елена - Константин - кръстовище с път III-408, по път III-408 Константин - Глоговец - Стеврек - кръстовище с път I-4, по път I-4 Камбурово - Антоново - В. Търново, по път I-5 В. Търново - Дебелец. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Плаково в участъка от км 9+200 до км 12+323 от кръстовището с общински път VTR 1021 за с. Велчево до с. Плаково е ограничено в двете посоки поради увреждане от ПТП на конструкцията на мостово съоръжение при км 10+796. Поставена е необходимата сигнализация.

Обходен маршрут: по път III-551 до гр. Дебелец, по път II-55 до гр. Килифарево, по общински път GAB1111 до с. Плаково и обратно. Срок. до 30.12.2025 г.;

Път ІІІ-4073: Ограничено е движението по път ІІІ-4073 Царски извор - Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 от с. Царски извор до с. Горски горен Тръмбеш поради свлачище.

Обходен маршрут: по път ІІІ-407 Царски извор - Сушица, по път ІІІ-514 Сушица - Драганово и обратно. Краен срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-4082: Ограничено е движението на товарни автомобил с обща маса над 3,5 тона по път ІІІ-4082 Граница с област Търговище - Чешма - Кесарево - път І-4 в участъка от км 31+960 до км 36+890 поради лошо експлоатационно състояние, с цел повишаване безопасността на движението.

Обходен маршрут: по път VTR 1160 Чешма - Сливовица - Г. Н. село, по път ІІІ-4004 Г. Н. село - Джулюница, по път І-4 Джулюница - Кесарево и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево - Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-357: Движението по път III-357 Орешак - Дебнево от км 6+600 до км 7+600 се осъществява в една лента поради изкопни дейности от ВиК. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 24.11.2025 г.;

Път ІII-405: Движението по път III-405 Павликени - Свищов в участъка от км 70+880 до км 77+550 от кръстовището с път III-407 до гр. Свищов се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-662: Движението по път III-662 Твърдица - Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява двупосочно в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.

ОПУ-Видин:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т. поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин-Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин-Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана-Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана-Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км.22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол-Лом-Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км.23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец-Ружинци-Монтана). Срок на ограничението до Срок 31.07.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-12:Движението по път II-12 Видин - Брегово в участъка от км 5+000 до км 26+000 се осъществява в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

Път III-112:Временно движението по път III-112 Добри дол - Тополовец в участъка от км 0+000 до км. 10+500 ще се извършва поетапно в едната лента, без цялостно затваряне на пътя, поради дейности по фрезоване и асфалтополагане на пътната настилка. Движението ще се регулира от сигналисти, пътни знаци и конуси. Срок. до 14.11.2025г.

ОПУ-Враца:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-11: Движението по път ІІ-11 Оряхово - Лесковец - Остров - граница с област Плевен от км 118+000 до км 119+000 е ограничено за МПС над 3.5 т поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Оряхово - Селановци /път ІІІ-306/ Галово - Остров /пътища ІV-ти клас/, път ІІ-11 граница с област Плевен. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-308: Движението по път ІІІ-308 Своде - Караш - Хубавене - Роман в участъка от село Караш до село Хубавене е ограничено поради свлачище от км 25+000 до км 25+200.

Обходен маршрут до: Роман - Ябланица - Осикова Лъкавица - Правешка Лъкавица - Караш за пътуващите от Роман за Караш. Ябланица - Роман - Хубавене за пътуващите от София и Ловеч. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-15: Движението по път II-15 Враца - Баница - Борован от км 20+000 до км 23+000 в района на Оходен се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Регулира се от пътни знаци.Срок до 10.11.2025 г.;

Път ІІІ-103: Движението по път ІІІ-103 в чертите на гр. Мездра от км 0+100 до км 2+700 се осъществява двупосочно в една лента поради на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

Път ІІІ-103: Движението по път ІІІ-103 в чертите на Горна Кремена от км 6+600 до км 7+970 се осъществява двупосочно в една лента поради на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

Път ІІІ-306: Стесняване на една от лентите за движение по път III-306 в с. Селановци от км 57+933 до км 61+415, поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и с пътни знаци. Срок 30.11.2025 г.

ОПУ-Габрово:

Временно са въведени следните ограничения за движението на МПС:

Път II-44: Движението по път II-44 Севлиево - В. Търново - Севлиево - Драгановци - Габрово от км 20+370 до км 20+770 и от км 21+860 до км 22+040 е ограничено за извънгабаритни превозни средства с ширина над 3,5 м поради монтиране на гъвкави ограничители /делинеатори/ в оста с височина 0.75 м. Срок до 30.11.2025 г.;

Път III-403: Движението по път III-403 Кормянско - Крамолин при км 10+080 се ограничава за всички превозни средства с ширина по-голяма от 3,30 м включително товара поради стеснен мост над р. Крапец. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-401 Граница с област Ловеч - Кормянско - Малки Вършец при км 46+800 по общински път до III-403 в с. Малки Вършец и обратно. Срок до 30.11.2025 г.;

Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин - Горско Косово от км 22+129 до км 28+380 е ограничено за МПС над 10 тона поради намален габарит на пътното тяло на мост при км 26+444. Срок до 30.11.2025 г.;

Път III-5004: Движение по път III-5004 "Обход на гр. Габрово" от км 15+300 до км 20+124 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е ограничено за МПС над 12 тона поради ограничението на прохода "Шипка". Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-404: Движението по път III-404 Севлиево - Градница от км 9+500 до км 30+930 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-609: Движението по път III-609 Царева ливада - Дряново от км 56+300 до км 63+800 се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 30.11.2025 г.;

Път III-4402: Движението по път III-4402 Горна Росица - Гъбене от км 5+000 до км 9+660 се осъществява поетапно в едната лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.

ОПУ-Добрич:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма.

Ремонтни дейности:

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово - Добрич от км 59+229 до км 70+139 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово - Добрич от км 77+920 до км 113+000 поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Път II-71: Движението по път II-71 Стефаново - Оброчище от км 88+500 до км 94+440 се осъществява в една лента поради превантивен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.

ОПУ-Кюстендил:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-6222: Движението по път ІІІ-6222 Смоличано - Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено в двете посоки за МПС над 3.5 т поради пропадане на част от пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.01.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-62: Временно движението по път II-62 в участъка от км 51+969 до км 52+169 в района на Крайници се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта на 70 км/ч. поради реконструкция на обект. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-601: Движението по път III-601 Кюстендил - Драговищица - Долно Уйно от км 3+325 до км 5+438 се осъществява двупосочно в една лента поради реконструкция на водопроводна мрежа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

Път III-602: Движението по път ІІІ-602 Коняво - Бобов дол от км 5+000 до км 12+900 се осъществява в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 31.12.2025 г;

Път III-621: Движението по път ІІІ-621 Невестино - Горна Гращица от км 2+590 до км 8+600 се осъществява в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г;

Път III-6204: Движението по път III-6204 Дупница - Ресилово от км 5+100 до км 6+300 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-6232: Движението по път III-6232 Мламолово - Дяково при км 3+080 се осъществява с повишено внимание поради линейно съоръжение-преносен газопровод чрез хоризонтален сондаж. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 14.11.2025 г.;

ОПУ Кърджали:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел - Рогозче - Фотиново в участъка Самодива - разклон Стоманци от км 17+700 до км 20+700 е ограничено в двете посоки поради свлачищни процеси. Движението се регулира от пътни знаци.

Обходен маршрут: по път I-5 разклон Джебел - Върбен, по път III-867 Хаджийско - разклон Стоманци и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-592: Движението по път III-592 Момчилград - Подкова в участъка разклон Багрянка - Прогрес от км 1+800 до км 2+200 е ограничена за МПС над 3,5 тона поради намален габарит на мостово съоръжение.

Обходен маршрут: по път II-59 Момчилград до главен път I-5, по път I-5 Върхари - Садовица - Загорско - Върбен, по път III-592 Подкова - Прогрес и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5009: Движението по път ІІІ-5009 Зорница - Бели пласт - Стремци- Кърджали от км 0+000 до км 26+080 е ограничено за МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по път I-5 Хасково - Кърджали за МПС до 15 т. или по път III-507 Кърджали - Мост през с. Мост за всички МПС. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-5901: Движението по път III-5901 Момчилград - Равен - Зорница в участъка от км 18+650 до км 20+619 се осъществява с повишено внимание поради полагане на асфалтобетон и при км 17+371 - ремонт на тръбен водосток. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.

ОПУ-Ловеч:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-305: Движението по път III-305 Дерманци - Торос в участъка от км 42+830 до км 44+030 се осъществява по временен път поради изграждане пътен възел "Дерманци" от км 98+150 на А-2 "Хемус". Движението се регулира с пътни знаци. Водачите да се движат със съобразена скорост. Срок: 01.07.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Орляне - Угърчин в участъка от км 22+000 до км 23+600 е ограничено за всички МПС поради изграждане на участък от АМ Хемус, включително пътен възел "Угърчин". Обходен маршрут: От кръстовището на път III-3504 с път III-3005 през Катунец - Бежаново - Ъглен - Дерманци - Угърчин и обратно. Движението е регулирано от пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма

Област Монтана:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път II-81 Лом - Расово от км 143+320 до км 146+445 е ограничено за МПС над 10 т в двете посоки поради извършване на строително монтажни дейности.

Обходен маршрут:

- В посока от Лом - Монтана: по път II-11 и път III-818 Лом - Горни Цибър - Вълчедръм - Долно Церовене и обратно;

- В посока от Монтана - Лом: по път III-114 Ружинци - Дреновец - Сталийска махала - Лом" и обратно.

- В посока Видин - Козлодуй: по път ІІ-11 гр. Лом - Ковачица - Долни Цибър - Козлодуй и обратно.

- В посока Плевен - Лом - Видин: по път ІІІ-133 и път ІІІ-818 и път II-11 Вълчедръм - Долни Цибър - Ковачица - Лом и обратно. Срок: целогодишно;

Път III-162: Движението по път ІІІ-162 Миланово — Горна Бела речка от км 11+900 до км 18+768 е ограничено за МПС над 12 тона поради намален габарит, големи надлъжни наклони и малки радиуси на кривите.

Път ІІІ-817: Движението по път ІІІ-817 Боровци - Гаврил Геново е ограничено за МПС над 12 тона поради пред аварийно състояние на сводов мост при км 11+984. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-1024: Движението по път ІIІ-1024 Дълги Дел - Гранична застава е ограничено за автомобили над 3,5 т от км 21+650 до км 22+319 поради пред аварийното състояние на плочест водосток на км 22+201. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до възстановяване на водостока в добро експлоатационно състояние.

Път III-8104: Движението по път ІІІ-8104 Замфирово - Пърличево от км 7+400 до км 7+550 е ограничено за всички МПС поради пропадане на участък от пътното тяло.

Обходен маршрут: по път ІІ-81 Боровци - Монтана, път І-1 /Е-79/ Монтана - Сумер, път ІІІ-1621 Сумер - Пърличево и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-816: Движението по път III-816 Ерден - Мърчево от км 0+000 до км 12+567се осъществява с повишено внимание, поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до последваща заповед.

Път III-817: Движението по път III-817 Боровци - Бистрилица от км 0+000 до км 12+130 се осъществява на места в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до17.11.2025 г.

ОПУ-Пазарджик:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път III-842: Движението по път III-842 Голямо Белово - Белово от км 24+500 до км 26+040 се осъществява двупосочно в една лента поради ремон на водопроводна мрежа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 29.12.2025 г.;

ОПУ-Перник:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от с. Мрамор до разклон за с. Лева река е ограничено за МПС над 10 т.

Обходен маршрут: Вукан - Костуринци - Стайчовци - Вълча поляна - махала Пали лула - разклон за Лева река и обратно. Срок до 30.12.2025 г.;

Път ІІІ-638: Движението по път III-638 Мещица - Брезник - Бабица - София - Божурище в участъка от км 0+000 до км 8+860 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 12.12.2025 г.;

Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна - граница с област Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по общински път Пали лула - Лева река, път ІІІ-637 Докьовци - Пенкьовци, път III-6052 Враня стена - Калотинци, път III-623 Калотинци - Раянци - Трекляно - Дълга лука. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци - Велиново - Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 тона, поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път II-63 Филиповци - Трън - Глоговица - Велиново. Срок до 30.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-63: Движението по път II-63 Перник - Брезник в района на гр. Перник от км 0+530 до км 0+670 се осъществява двупосочно в една лента поради изграждане на кръгово кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.12.2025 г.;

Път II-63: Движението по път II-63 Трън - Стрезимировци при км 56+174 се осъществява двупосочно в една лента поради изграждане на съоръжение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 30 км/ч. Срок до 30.11.2025 г.;

Път III-623: Движението по път III-623 Извор - Земен от км 31+600 до км 40+000 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, както и се ограничава скоростта на движение до 30 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.11.2025 г.;

Път ІІІ-637: Движението по път III-637 Вукан - Пенкьовци при км 5+293, се осъществява двупосочно в лява лента посока с. Пенкьовци, във връзка с въведен ВОБД за осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-8114: Движението по път III-8114 Кошарево - Горна Секирна от км 13+850 до км 26+300 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Скоростта е ограничена до 30 км/ч. Срок до 30.12.2025 г.

Път III-1801: Движението по път III-1801 Големо Бучино - кв. Мошино от км 17+700 до км 18+300 се осъществява двупосочно в една лентапоради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

ОПУ-Плевен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-301: Движението по път III-301 край регулация с. Козар Белене - начало регулация гр. Левски от км 1+750 до км 5+753 е ограничено за МПС общо тегло над 7 т.

Обходен маршрут: път III-303 Българене - Малчика - Аспарухово - Левски. Срок - целогодишно;

Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев - Трънчовица - Бацова махала - Новачене - Дебово от км 4+000 до км 10+650 е ограничено за транзитното движение на МПС над 15 т.

Обходен маршрут: по път ІІ-34 Плевен - Никопол. Срок - целогодишно.;

Път III-305: Ограничава се движението по път III-305 между с. Садовец и граница с област Ловеч от км 19+866 до км 25+000 поради ремонтни дейности.

Обходен маршрут: Садовец - Телиш - Радомирци - Луковит - Тодоричене - Дерманци и обратно. Срок до 15.12.2025 г.;

Път III-305: Движението по път III-305 Ясен - Дерманци от км 0+000 до км 25+000 се ограничава за МПС над 12 т в двете посоки и леките автмобили посока Дерманци поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут: по път I-3 Плевен - Долни Дъбник - с. Телиш - с. Радомирци - гр. Луковит - АМ "Хемус", по направление София - Русе движението от автомагистрала "Хемус" по пътен възел "Дерманци" се пропуска еднопосочно по път III-305. (I-3) - Крушовица - Садовец - граница Област Ловеч /п.в. "Дерманци"/. Срок до 23.12.2025 г.;

Път ІІІ-3004: Движението по път III-3004 Опанец - Долна Митрополия от км 0+000 до км 6+125 в района на с. Опанец е ограничено за транзитно движение на МПС над 3.5 т.

Обходен маршрут: по път І-3 Бяла - Плевен - Ботевград (от п.в. "КАТ" на км 88+973 към п.в. на км 95+099). Срок - целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина в района на с. Ясен от км 1+793 до км 4+223 е ограничено за движение на МПС над 3.5 т., осигурен е сигнализиран обходен маршрут. Срок - целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина - Петърница - Бъркач - Беглеж в района на с. Беглеж от км 21+062 до км 27+123 е ограничено за МПС над 8 т.

Обходен маршрут: път ІІІ-3502 Брестовец - Горталово - Беглеж - Бежаново - Ъглен. Срок - целогодишно;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения

ОПУ-Пловдив:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-86: Движението по път II-86 Асеновград - Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м. през тунелите.

Обходен маршрут: път III-866 Кричим - Девин. Срок - целогодишно.;

Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер - Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено. Срок - целогодишно.;

Път III-804: Временно е ограничено движението по път III-804 Поповица - Болярци в района на Болярци поради изграждане на мост.

Обходен маршрут: по път I-8. Срок до 31.12.2025 г.

Път ІІІ-866: Движението по път III-866 Девин - Кричим от км 90+600 до км 103+000 е ограничено поради обрушване на скатове и монтиране на предпазна мрежа.

Обходен маршрут: по път II-86 Пловдив - Асеновград - Смолян - път III-864 Пампорово - Стойките. Срок до 30.11.2025 г;

Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив - Студенец - Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено. Срок - целогодишно.;

Път IIII-8604: Движението по път III-8604 Пловдив - Студенец - Косово при км 43+370 се осъществява в една лента поради свличане на банкета. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица - Загражден - Давидково от км 13+500 от Държавно ловно стопанство "Кормисош" след с. Белица до границата с област Смолян при км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок - целогодишно.;

Ремонтни дейности: Няма въведени ограничения.

ОПУ Разград:

Временно са въведени следните ограничения за движение:

Път III-230: Движението по път III-2302 Сеново - Просторно в участъка от км 39+760 до км 41+600 е ограничено поради ремонт на ЖП прелез при км 41+593.

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Русе:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-202: Движението по път III-202 Русе - Щръклево - Нисово - Кацелово при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т. поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта 40 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-501: Движението по път III-501 Иваново - Две могили - Борово - Бяла от км 22+200 до км 52+610 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети и рязане на храсти, смяна на еластични огради, смяна на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка. В определени работни участъци движението на МПС се осъществява в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч. в населено място и 60 км/ч. извън населено място. Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-5402: Движението по път Ценово - Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Ограничение на скоростта е 50 км/ч. в населено място и 60км/ч. извън населено място. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 27.08.2026 г.;

ОПУ-Силистра:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения

Ремонтни дейности:

Път II-71: Движението по път II-71 Силистра - Добрич в участъка от км 17+088 до км 32+680 се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-215: Движението по път III-215 Силистра до Фериботна връзка се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-216: Движението по път III-216 Ситово - Дулово в участъка от км 0+000 до км 30+400 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

ОПУ-Сливен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 /Елена - Сливен - Ямбол/ от км 78+000 до км 87+300 е ограничено за МПС над 10 тона поради недостатъчен габарит на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок постоянен;

Път III-7006: Движението по път III-7006 Градец - Медвен в района на с. Медвен от км 9+645 до км 13+042 е ограничено за МПС над 12 т поради лошо експлоатационно състояние и намалена носимоспособност на мостово съоръжение на км 10+868. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-7306: Движението по път ІІІ-7306 граница с област Бургас - Пъдарево - път I-7 в участъка от с. Чубра до с. Пъдарево от км 19+100 до км 24+555 е ограничено за движение на МПС над 12 тона поради ниска носимоспособност на настилката в участъка на област Бургас. Срок до 31.12.2025 г.

Ремонтни дейности:

Път II-48: Движението по път II-48 в с. Тича от км 22+981 до км 25+408 се осъшествява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и се регулира със светофарна уредба. Срок до 14.11.2025 г.;

Път II-48: Движението по път II-48 Сливен - Градец в участъка от км 36+931 до км 62+320 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на мостови съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

Път II-48: Движението по път II-48 Сливен - Градец в участъка от км 52+000 до км 62+320 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.11.2025 г.;

Път II-554: Движението по път II-554 Нова Загора - Раднево при км 4+200 се осъществява в една лента поради ремонт на дилатиционни фуги на мостово съоръжение над АМ "Тракия". Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.11.2025 г.

ОПУ-Смолян:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-866: Движението по път III-866 Михалково - Кричим, от км 79+425 до км 79+625 се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 30 км/ч., поради извършване на дейности по укрепване на свлачище. Срок: 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-866: Във връзка с извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Укрепване и възстановяване на републикански път III-866 Девин - Кричим - Михалково при км 79+525" в обхвата на работния участък на републикански път III-866 от км 73+624 /пътно кръстовище за с. Осиково/ до км 81+060 /пътна връзка към язовир "Въча"/ да се разреши движението на всички ППС с обща маса до 3,5 т., в периода от 0:00 ч. на 10.11.2025 г. до 24:00 ч. на 20.11.2025 г., съгласно чертеж № 2 от съгласувания за обекта проект на ВОБД.

За обходни маршрути по направлението Девин - Кричим и обратно - за ППС с обща маса над 3,5 т., могат да се използват:

Девин - Пампорово - Чепеларе - Пловдив;

Девин - Доспат - Батак.

Път ІІІ-8683: Движението по път ІІІ-8683 Арда - Горна Арда, от км 27+000 (с. Арда) до км 29+500 (край на РП), е ограничено за МПС с маса над 10 т. поради пропадане и стеснение на една от пътните ленти. Срок до 31.12.2025 г. ;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 гр. Смолян - с. Средногорци, от км 109+370 до км 109+570 (срутище при км 109+450 - разклон за с. Тикале), се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 20 км/ч. Трафикът се осъществява в една /дясната/ пътна лента. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, се осъществява едната лента, с изчакване. Движението се регулира от преносими светофарни уредби и сигналисти - съгласно въведената по схемите на одобрен проект ВОБД. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 78+150 до км 78+500 в района на Тешел се извършва двупосочно в едната лента на платното за движение поради разрушени насипи на откоса, паднали подпорни стени и изтекли насипи зад стени. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 85+900 до км 85+950 в района на Настан се извършва двупосочно в лявата лента на платното за движение поради изтекъл насип зад каменна подпорна стена и компрометирани фундаменти. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-861: Движението по път III-861 Лъки - Рожен от км 31+040 до км 36+400 се ограничава за всички МПС-та поради ремонтни дености на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 14.11.2025 г.;

Път ІІІ-864: Движението по път ІІІ-864 Пампорово - с. Стойките при км 6+200 се извършва двупосочно в едната лента поради пропадане на част от пътното платно. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-866: Движението по път III-866 Смолян - Стойките от км 17+600 до км 20+100 се осъществява с повишено внимание и ограничения на скоростта до 40 км/ч поради ремонтни дейности на пътната настилка. Участъкът се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.11.2025 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Смолян - Девин при км 27+330 се извършва с повишено внимание поради довършителни строително-ремонтни работи по възстановяване на компрометирана подпорна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Девин - Кричим при км 50+400 се извършва с повишено внимание, двупосочно в едната пътна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем - Смолян, при км 6+600 се извършва в лявата лента, съобразно въведената временна организация на движение поради пропадане на банкета и част от дясната лента с дължина около 15 м. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-8683: Движението по път III-8683 Кошница - Могилица, при км 18+000, след пещера "Ухловица", се извършва в една лента поради пропадане на откоса към реката и част от асфалтовата настилка на участък от около 20 м, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 31.12.2025 г.;

ОПУ-София:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец - Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т в двете посоки. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-162: Движението по път III-162 Миланово - Горна Бела речка от км 0+000 до км 11+900 е ограничено за МПС над 12 тона поради намален габарит на пътното тяло и във връзка с безопасността на движението. Срок до 31.03.2025 г.;

Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге - Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 се ограничава за всички МПС над 12 тона поради укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Обходен маршрут: През улица "Староселска". Срок до 30.03.2026 г.

Път ІІІ-811: Движението по път III-811 Сливница - Гълъбовци в гр. Сливница от км 9+280 до км 11+215 е ограничено поради изпълнение на обект: "Основен ремонт на път III-811 Сливница - Гълъбовци" от км 9+280 до км 20+800".

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на гр. Сливница. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка Самоков - Ново село от км 2+000 до км 12+630 е ограничено за МПС над 10 т поради текущ ремонт на пътя.

Обходен маршрут: по АМ "Тракия" и път II-62 Самоков - Дупница. Срок 26.06.2026 г.;

Път III-822 : Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман от км 2+000 до км 12+630 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното тяло. Срок 26.06.2026 г.;

Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци - Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради активирали се свлачища.

Обходен маршрут: до Чибаовци да се ползва път II-81, до Бучин проход път III-164 Бучин проход - Искрец - Свидня Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-8103: Движението по път ІІІ-8103 Цръклевци - Раяновци от км 0+000 до км 21+280 е ограничено за товарни МПС с обща маса над 12 т. поради несъвместимост на пътната настилка с тежкотоварния трафик. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-8112: Движението по път III-8112 в участъка Сливница - Габер от км 0+000 докм 19+620 се осъществява се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-8112: Движението по път III-8112 в участъка Сливница - Алдомировци при км 0+780 е ограничено поради модернизация на ЖП линията София - Калотина.

Обходен маршрут: през АМ Европа и уличната мрежа. Срок до 19.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-16: Движението по път ІІ-16 Своге - Елисейна от км 23+527 до км 24+064 и от км 41+574 до км 41+900 се осъществява в една лента поради укрепване на скален откос. Ограничена е лентата посока Своге, като движението се извършва в лентата посока Елисейна. Срок 27.08.2026 г;.

Път II-82: Движението по път II-82 Язовир Искър - Кокаляне от км 62+500 до км 80+738 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Регулира се с регулировчици и сигнализация. Срок до 08:00 ч. на 31.12.2025 г.;

Път III-811: Движението по път III-811 / Сливница - граница с област Перник в участъка от км 9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 26+930 се осъществява с повишено внимание и поетапно затварян на ляво и дясна пътно платно поради основен ремонт. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-813: Движението по път III-813 Драгоман - Габер - Владиславци - Грълска Падина от км 29+640 до км 51+000 се осъществява в една лента поради извършване на превантивен ремонт. Поетапно и на участъци се затварят лява и дясна лента, като движението се извършва в съседната лента, чрез съответна сигнализация. Срок до 27.08.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиманв участъка от км 2+000 до км 12+630 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфлатовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Път III-8132: Движението по път III-8132 Годеч - Бърля от км 2+750 до км 20 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на превантивен ремонт. Поетапно и на участъци се затварят лява и дясна лента, като движението се извършва в съседната лента, чрез съответна сигнализация. Срок до 31.08.2026 г.;

ОПУ-Стара Загора:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-609: Движението по път Радунци - Кръстец от км 20+600 до км 23+500 е ограничено за МПС над 7 т поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-807: Движението по път III-807 с. Скобелево - с. Зетьово е ограничено за всички МПС поради аварирал мост над река Марица при км 7+600.

Обходни маршрути: път ІІ-66 Поповица - Плодовитово - Първомай - Скобелево. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка - връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за МПС над 3.5 тона целогодишно, поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5031: Движението по път III-5031 Опан - Гълъбово от км 0+000 до км 18+300 е ограничено за МПС над 10 т. Срок целогодишно;

Обходни маршрут: път І-5 Стара Загора - Димитровград и път ІІІ-554 Раднево - Гълъбово.

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Обручище - разклон за Гълъбово и Любеново от км 0+000 до км 14+848 е ограничено за МПС над 12 т. с изключение на автобусите по редовните линии поради влошено състояние на пътен надлез при км 14+848. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-554 Любеново - Бели бряг - Раднево, път II-57 Раднево - Новоселец, път II-55 Новоселец - Радецки - Полски градец - Мъдрец, път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово вход за Обручище и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-56: Движението по път II-56 Павел Баня - Турия - Пловдив от км 19+300 до км 35+800 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2026 г.;

Път II-66: Движението по път II-66 Стара Загора - Подслон от км 39+000 до км 58+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.10.2026 г.;

ОПУ-Търговище:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-202: Движение в една лента по път III-202 Гр. Русе - Горско. Абланово - Опака, поради срутище при водосток на км 40+885. Срок 30.05.2026 г. ;

Път III-4009: Движението на МПС над 10 т по път III-4009 Лиляк - Долна Кабда в участъка от км 15+240 до км 25+000 е ограничено поради опасност от прекъсване на пътя и разрушаване на асфалтова настилка. Срок 30.04.2026 г;.

Път III-4082: Движението по път III-4082 Капище - Банковец от км 0+000 до км 11+300 е ограничено за МПС над 7 т поради опасност от увреждане конструкцията на водостоци. ;

Обходен маршрут: Дъбравица - Орач - Пчелно - Капище и обратно. Срок до 30.04.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Хасково:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-76: Движението по път II-76 Княжево - Тополовград от км 17+430 до км 17+520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. Краен срок 31.12.2025 г.;

Път III-503: Движението по път III-503 Средец - Опан - Симеоновград от км 23+000 до км 29+570 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности в участъка. Въведени са обходни маршрути за автомобили с допустима маса до 10 тона и товарни автомобили с маса над 10 тона, както следва:

Обходен маршрут за автомобили с маса до 10 тона: По път III-503 с. Средец - с. Опан, по път III-5031 с. Венец - с. Разделна - гр. Гълъбово, по път III-554 с. Пясъчево - с. Калугерово - гр. Симеоновград и обратно.

Обходен маршрут за автомобили с маса над 10 тона: По път I-5 с. Средец - с. Тракия - с. Бял извор - с. Радиево - пътно кръстовище с път III-663, по път III-663 с. Брод - с. Златополе - с. Райново - гр. Симеоновград и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5009: Движението по път III-5009 Козлец - Бели пласт - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 тона. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 "Свиленград - Маточина" в участъка от с. Райкова могила до с. Сладун от км 11+477 до км 28+075 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности в участъка. Поради липса на друг достъп се пропускат живущите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут както следва:

Обходен маршрут: По път III-5509 гр. Свиленград - с. Райкова могила, по път HKV 1144 с. Мустрак, по път III-5507 с. Студена, по път HKV 1145 с. Сладун, по път III-5509 с. Маточина и обратно. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Сладун до с. Маточина от км 28+075 до км 36+600 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности в участъка. Поради липса на друг достъп се пропускат живущите в селата Варник и Маточина. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-8007: Движението по път III-8007 Хасково - Симеоновград в участъка от гр. Хасково - през Узунджово до разклона за с. Воден от км 0+000 до км 8+041 е ограничено за всички МПС поради извършване на текущ ремонт. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: гр. Хасково - гр. Димитровград - с. Черногорово - с. Воден и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-806: Движението по път III-806 Хасково - Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срок до 31.12.2025 г.

ОПУ-Шумен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-731: Движението по път III-731 Радко Димитриево - Друмево e ограничено за товарни автомобили над 10 т поради свлачищни процеси.

Обходен маршрут: Шумен - Овчарово - Друмево. Срок до 02.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-207: Движението по път ІІІ-207 Калоян - Векилски-Кочмар от км 29+000 до км 35+900 се осъществява двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и с пътни знаци. Срок до 24.06.2026 г.;

Път ІІІ-7003: Движението по път ІІІ-7003 Пристое - Каолиново - Шумен от км 0+000 до км 33+855 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтова настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път ІІІ-7304: Движението по път ІІІ-7304 Риш - Върбица, от км 0+000 до км 28+630 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

ОПУ-Ямбол:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 в гр. Ямбол от км 145+315 до км 146+070 е ограничено поради ремонт на ж.п. надлез над линия "София-Бургас".

Обходен маршрут: кръстовище на път II-53 с път III-5303 - Обходен път Север на гр. Ямбол - ул. "Ямболен" - кръгово кръстовище с бул. "Димитър Благоев". Срок до 02.01.2026 г.;

Път III-7008: Движението по път III-7008 в участъка Голям манастир - Малък манастир от км 17+059 до км 18+123 се осъществява в една лента, поради пропаднала настилка и пропаднал насип. Движението се регулира чрез пътни знаци . Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-536: Движението по път III-536 в участъка Ямбол - Роза от км 0+000 до км 3+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.04.2027 г.

Път III-536: Движението по път III-536 Ямбол - Ботево в участъка от км 6+790 до км 16+812 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2025 г.;

Път III-5304: Движението по път III-5304 Ямбол - Окоп от км 0+000 до км 6+187 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2027 г.;

Път III-7072: Движението по път III-7072 Недялско - Чарган от км 9+200 до км 14+100 се осъществява двупосочно в една лента проади ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът есигнализиран с пътни знаци .Срок до 14.11.2025 г.;