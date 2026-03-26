Планетата е задържала рекордно количество топлина през 2025 г., според доклад на ООН

Световната метеорологична организация (СМО) към ООН предупреди, че количеството топлина, задържано от Земята, е достигнало рекордни нива през 2025 г., съобщава Агенция Франс Прес.

В годишния си доклад за състоянието на глобалния климат СМО за първи път включва енергийния дисбаланс на планетата, обяснява информационната агенция, като добавя, че "повече от 91% от излишната топлина се съхранява в океана".

Сред останалите си констатации докладът потвърждава, че 11-те най-горещи години, регистрирани досега, са били всички между 2015 и 2025 г., отбелязва статията.

Агенцията цитира генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който казва: "Глобалният климат е в състояние на извънредна ситуация. Планетата Земя е изтласкана отвъд границите си. Всеки ключов климатичен индикатор свети в червено."

Ройтерс изброява някои от останалите ключови заключения на доклада, който също е отразен от нея.

 

 

