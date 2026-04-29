Подходящи са условията за туризъм в планините при зимна обстановка, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части духа слаб до умерен вятър, а на места превалява дъжд. Във високите части на планините все още има снежна покривка, а в ниските – под 1800 м. е кално. От ПСС подчертаха, че тези условия не трябва да се подценяват.

Няма сигнали за инциденти в планините през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология, в планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър, променлив по посока. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

