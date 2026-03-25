От петък поне до първите дни на април ни чакат поднормени температури и ежедневни валежи

5471 Снимка: iStock by Getty Images

Днес ни очаква топъл и приятен мартенски ден, но скоро предстои промяна.

До края на деня ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в западните и централни райони, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде и почти тихо или със слаб вятър с променлива посока. През нощта облачността ще бъде променлива, но предимно средна и висока. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, от юг-югоизток. Минималните температури утре сутрин ще са от 3 до 8-9 градуса.

През деня облачността от запад ще се увеличава, но през повечето време ще бъде средна и висока. Ще остава все още без валежи. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, до умерен. Максималните температури ще са от 16 до 21 градуса.

На континента остава слънчево в югозападните части, както и на североизток, в Киев и Москва. От северозапад към централните му части нахлува студен океански въздух и там температурите се понижават, на много места е ветровито, дъждовно, а в планините вали сняг. За съжаление, този процес ще достигне и нашата страна и от петък-събота у нас ще се установи хладно и дъждовно време.

В нашата страна от петък предстои поредица от хладни дни, с превалявания от дъжд над цялата страна. Още сутринта от югозапад ще започнат превалявания, които през деня ще обхванат по-голямата част от страната, без крайните североизточни райони. Вятърът от изток ще бъде силен, а валежите по места в централните и западни части - на места значителни. Температурите през деня ще бъдат от около 4-5 градуса по високите полета на запад с плътни облаци и валежи до около 15 на североизток и югоизток.

Облачно и дъждовно остава в събота и неделя. Дъжд с прекъсвания ще вали над цялата страна, като пак ще има места със значителни валежи. Минималните температури ще са от 3 до 7-8 градуса в повечето места, а дневните - от 7 до 13. В планините валежите ще са от сняг.

В началото на следващата седмица предстои слабо повишение на температурите, но според предварителните оценки на моделите, ще остане дъждовно, най-вече в южните и източни райони. Във вторник сутрин на места по високите котловини е възможен мраз - минимални температури с отрицателни стойности, до около минус 1-2 градуса. По-детайлни прогнози за периода очаквайте в следващите дни.