Днес ни очаква топъл и приятен мартенски ден, но скоро предстои промяна.

До края на деня ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в западните и централни райони, но вероятността за валежи  е малка. Ще бъде и почти тихо или със слаб вятър с променлива посока. През нощта облачността ще бъде променлива, но предимно средна и висока. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, от юг-югоизток. Минималните температури утре сутрин ще са от 3 до 8-9 градуса.

През деня облачността от запад ще се увеличава, но през повечето време ще бъде средна и висока. Ще остава все още без валежи. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, до умерен. Максималните температури ще са от 16 до 21 градуса.

На континента остава слънчево в югозападните части, както и на североизток, в Киев и Москва. От северозапад към централните му части нахлува студен океански въздух и там температурите се понижават, на много места е ветровито, дъждовно, а в планините вали сняг. За съжаление, този процес ще достигне и нашата страна и от петък-събота у нас ще се установи хладно и дъждовно време. 

В нашата страна от петък предстои поредица от хладни дни, с превалявания от дъжд над цялата страна. Още сутринта от югозапад ще започнат превалявания, които през деня ще обхванат по-голямата част от страната, без крайните североизточни райони. Вятърът от изток ще бъде силен, а валежите по места в централните и западни части - на места значителни. Температурите през деня ще бъдат от около 4-5 градуса по високите полета на запад с плътни облаци и валежи до около 15 на североизток и югоизток.

Облачно и дъждовно остава в събота и неделя. Дъжд с прекъсвания ще вали над цялата страна, като пак ще има места със значителни валежи. Минималните температури ще са от 3 до 7-8 градуса в повечето места, а дневните - от 7 до 13. В планините валежите ще са от сняг.

В началото на следващата седмица предстои слабо повишение на температурите, но според предварителните оценки на моделите, ще остане дъждовно, най-вече в южните и източни райони. Във вторник сутрин на места по високите котловини е възможен мраз - минимални температури с отрицателни стойности, до около минус 1-2 градуса. По-детайлни прогнози за периода очаквайте в следващите дни.

 

Хаваите "се давят" в червена кал след най-опустошителното наводнение от 20 г. насам (снимки) Днес
Хаваите "се давят" в червена кал след най-опустошителното наводнение от 20 г. насам (снимки)
22345
Турция с нова вълна от арести на знаменитости, сред тях и Ханде Ерчел Лайф
Турция с нова вълна от арести на знаменитости, сред тях и Ханде Ерчел
11108
Пълен абсурд: Лекарите на Реал прегледали грешното коляно на Мбапе Корнер
Пълен абсурд: Лекарите на Реал прегледали грешното коляно на Мбапе
7049
ЕК отлага забраната за внос на руски петрол Бизнес
ЕК отлага забраната за внос на руски петрол
10879
Идва криза с процесорите: Цените скачат, доставките се бавят с месеци IT
Идва криза с процесорите: Цените скачат, доставките се бавят с месеци
1225
Калин Сърменов: Горд съм, че днес "Васо Попа", "Малкия Пацо" и Катя Паскалева вече имат своето място сред нас Impressio
Калин Сърменов: Горд съм, че днес "Васо Попа", "Малкия Пацо" и Катя Паскалева вече имат своето място...
14833
Хиляди пътуват до Гърция всяка пролет, за да се насладят на цъфтящите праскови (снимки) Trip
Хиляди пътуват до Гърция всяка пролет, за да се насладят на цъфтящите праскови (снимки)
1774
Скордаля - разядката, която придружава рибата на Благовещение Вкусотии
Скордаля - разядката, която придружава рибата на Благовещение
8923
4 зодии, които не умеят да молят за помощ и страдат гордо в самота Zodiac
4 зодии, които не умеят да молят за помощ и страдат гордо в самота
2675