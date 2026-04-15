Обширни площи в Средния Запад на САЩ вече са изгорели в горски пожари

133 Снимка: Getty Images

Повече от половината от САЩ е засегната от суша, "тъй като екстремната жега и продължителната липса на дъжд и сняг пораждат опасения от недостиг на вода и риск от пожари, а учените прогнозират завръщането на затоплящия цикъл Ел Ниньо", съобщава Financial Times.

Вестникът добавя: "Температурите в началото на пролетта бяха на нива, близки до рекордните, в части от северното полукълбо, а естественият цикъл на затопляне в Тихия океан може да засили жегата, предизвикана от климатичните промени през втората половина на годината. Средната глобална температура за март беше с 1,48 °C над нивата от доиндустриалната епоха, съобщи в петък европейската служба за наблюдение на Земята "Коперник".

Арктическият морски лед беше на най-ниското си ниво, отчетено за март, докато температурите на морската повърхност се доближиха до исторически върхове...

Подхранени от високите температури и сухите условия от началото на годината, обширни площи в Средния Запад на САЩ вече са изгорели в горски пожари."

FT цитира Карло Буонтемпо, директор на Службата за климатични промени "Коперник", който казва: "Всяка цифра сама по себе си е поразителна - заедно те рисуват картина на климатична система, която е подложена на продължителен и ускоряващ се натиск."