Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната, заявиха от НИМХ

2503 Снимка: НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за значителни валежи в 20 области от Западна и Централна България, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В областите: Благоевград, Смолян и Кърджали, предупреждението за значителни валежи е от трета степен - червен код, от втора степен - оранжев код, е за осем области, а за девет области на страната предупреждението е от първа степен - жълт код.

Времето днес ще се задържи облачно, в почти цялата страна с валежи от дъжд, на места в Източна България придружени с гръмотевици.

Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната, добавя БТА.

В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина: 5-7 градуса, в София - около 6 градуса.

Междувременно кметът на община Ардино Изет Шабан обяви частично бедствено положение заради обилните валежи, предаде БНР.

То обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Селищата отново останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води.

Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места. Със заповедта се забранява движението и моторни превозни средства в определените критични участъци.

Ден по-рано заради поройния дъжд в Сандански и Петрич обявиха бедствено положение. Най-тежка беше обстановката в санданските села Лешница, Левуново, Склаве, Лиляново Ново Делчево и Джигурово, съобщи кметът на общината Атанас Стоянов, цитиран от БТА и БНР.

Десетки обществени и частни сгради бяха наводнени, улици - превърнати в реки, а стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението.