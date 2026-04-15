В Гърция отново се прогнозира висока концентрация на прах, пренесен от Африка, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Ефимерида тон синдактон". По данни на метеоролозите още днес прахови облаци ще достигнат страната, като явлението се очаква да продължи до четвъртък.

Прахът от пустинята Сахара, който нерядко достига Гърция заради географската ѝ близост с Африка, е сред факторите, допринасящи за замърсяването на въздуха в региона.

Резултати от изследване на една от най-големите глобални платформи за проследяване на качеството на въздуха "Ай Кю Еър" (IQAir) показват, че концентрацията на фини прахови частици в Гърция е нараснала с 30 на сто, съобщава електронното издание "Нюз авто". В рамките на проучването са разгледани данни за 9446 града в 143 държави. Според изводите само 14 на сто от градовете покриват препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за нивата на праховите частици PM2.5.

През миналата година в 23 европейски държави е отчетено увеличение на средната годишна концентрация на PM2.5, докато в 18 страни е регистрирано понижение. За Гърция ръстът е над 30 на сто. Повишението се обяснява с преминаването на дим от пожари в Северна Америка, както и с пренасянето на пясък от пустинята Сахара в Африка.

Частиците PM2.5 са с размер, който е тридесет пъти по-малък от дебелината на човешки косъм. Поради това те лесно се вдишват и могат да проникнат в белите дробове и кръвообращението. Тези прахови частици се отделят при изгаряне на горива, промишлена дейност и пожари.

Замърсяването на въздуха остава водещ фактор за ранна смъртност в Европейския съюз и се свързва с около 300 000 смъртни случая.

Според проучването на "Ай Кю Еър" най-висока концентрация на PM2.5 в страната е отчетена в центъра на гръцката столица Атина, 14,7 микрограма на кубичен метър. През 2024 г. средногодишната концентрация е била 11 μg/m³. За безопасно ниво Световната здравна организация (СЗО) определя 5 μg/m³ за фините прахови частици PM2.5.

