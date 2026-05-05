През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще се доближи до средното.

Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°, в София – около 25°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще бъде от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива. Дневните температури ще бъдат по-ниски, в повечето места ще са между 20° и 25°. Минималните ще се повишават и в петък ще бъдат предимно между 7° и 12°. Над Западна и Централна България облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, ще има и слънчеви часове. Вятърът там ще бъде от юг-югозапад, слаб до умерен. (НИМХ)

