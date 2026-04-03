През нощта и утре облачността над страната ще се задържи значителна, на много места с краткотрайни валежи. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България - северен вятър. Минималните температури сутринта ще бъдат между 4° и 9°, в София 4°-5°, максималните - между 12° и 17°, в София – около 13°. Вечерта облачността ще започне да се разкъсва и намалява, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Още по темата

Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и в следобедните часове вече ще бъде по-високо от средното за месеца. По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-14°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°. В неделя валежите навсякъде ще спрат, като преди обяд все още слаби превалявания ще има в южните и планинските райони. Облачността над цялата страна ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Затоплянето ще продължи и преобладаващите максимални температури ще бъдат между 15° и 20°, а минималните ще бъдат между 3° и 8°. В началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево и още по-топло. Ще се усили вятърът от северозапад.

ИЗБРАНО
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16883
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4275
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7142
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6419
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки) IT
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки)
6925
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5857
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1847
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3424
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3242
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
837