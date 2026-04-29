През следващото денонощие метеорологичната обстановка в страната ще бъде усложнена. Ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд и на места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология.

В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 7°. Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°. Атмосферното налягане ще се повиши и ще е значително по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В петък все още ще има значителна облачност и валежи, но по-слаби и на по-малко места. Вятърът ще остане от север, но ще отслабне. Студено за началото на май с минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 10° и 15°. В събота ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Все още на отделни места, главно в планинските райони ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а дневните слабо ще се повишат.

На 4 очи в САЩ: Историческото посещение на Чарлз и Камила в снимки (галерия) Днес
На 4 очи в САЩ: Историческото посещение на Чарлз и Камила в снимки (галерия)
212092
Уилям и Кейт отбелязаха 15 години брак (снимка) Лайф
Уилям и Кейт отбелязаха 15 години брак (снимка)
20612
ЦСКА спечели битката за финала и занули Лудогорец - първи сезон без трофей за Разград Корнер
ЦСКА спечели битката за финала и занули Лудогорец - първи сезон без трофей за Разград
10476
Ръководството на "Магазин за хората" подаде оставка Бизнес
Ръководството на "Магазин за хората" подаде оставка
26889
Дизайнът, който променя правилата: Защо HONOR 600 Lite е новият „задължителен“ аксесоар? IT
Дизайнът, който променя правилата: Защо HONOR 600 Lite е новият „задължителен“ аксесоар?
3918
Милица Гладнишка: Малодушие, некомпетентност и жесток мързел са в основата на проблемите ни Impressio
Милица Гладнишка: Малодушие, некомпетентност и жесток мързел са в основата на проблемите ни
11380
Гърците предпочитат "близката чужбина" България и един изненадващ град за кратката ваканция за 1 май Trip
Гърците предпочитат "близката чужбина" България и един изненадващ град за кратката ваканция за 1 май
3413
Няколко вида храни, които е добре да избягвате на закуска Вкусотии
Няколко вида храни, които е добре да избягвате на закуска
1072
Супер честни: Астролог посочи зодиите, които никога не биха живели в лъжа Zodiac
Супер честни: Астролог посочи зодиите, които никога не биха живели в лъжа
1564