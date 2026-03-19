Прогноза за времето за 19 март от НИМХ
НИМХ прогнозира предимно облачно време със слаби валежи
През следващото денонощие ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В нощните и сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните - между 7° и 12°, в София 6°-7°. Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.
Още по темата
По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В планините ще бъде облачно и на много места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0°-1°, на 2000 метра – около минус 6°.
През почивните дни вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините – от сняг, но значителни количества не се очакват. На повече места ще са валежите в неделя, тогава и облачността ще бъде по-плътна, а дневните температури ще са по-ниски - предимно между 6° и 11°, а минималните ще са между 0° и 5°. В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността и сутрешните температури ще са малко под нулата.