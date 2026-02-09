Вятърните електроцентрали, които са сред водещите инструменти в енергийния преход на Германия, са произвели по-малко електроенергия през 2025 г., въпреки че инсталираният капацитет е бил значително увеличен, сочат предварителни данни, цитирани от ДПА.

Още по темата

През миналата година сухоземните и морските вятърни паркове са генерирали общо 132,6 тераватчаса (TWh) електроенергия, при 138,3 тераватчаса през 2024 г., съобщи пред ДПА операторът на електропреносната мрежа "ТеннеТ Германия" (TenneT Germany).

Според данни на Федералната мрежова агенция, която регулира пазарите на електроенергия и газ, общото производство на електроенергия от всички източници в Германия през 2025 г. е достигнало 437,6 тераватчаса.

Понижението при вятърната енергия се обяснява най-вече с метеорологичните условия.

"През 2025 г. ветровете, особено на сушата, бяха умерени. При нормални условия добивът щеше да бъде значително по-висок заради разширяването на вятърния капацитет", заявиха от "50Херц" (50Hertz), операторът на мрежата в района на Балтийско море.

От компанията допълниха, че 2023 г. е била най-силната година за вятърната енергия от повече от 20 години, докато 2024 г. е била близо до дългосрочната средна стойност.

Въпреки това производството от морските вятърни паркове е останало стабилно или е нараснало. По информация на "ТеннеТ" през 2025 г. от Северно море към сушата са пренесени 20,8 тераватчаса електроенергия от офшорни вятърни централи, приблизително колкото и през предходната година. Това количество би покрило годишното потребление на електроенергия на около 6,5 милиона домакинства в Германия.

Същевременно шест морски вятърни парка в Балтийско море са произвели приблизително 5,4 тераватчаса електроенергия през 2025 г., което е с около 10 на сто повече спрямо предходната година, съобщи "50Херц". Според данните това производство е достатъчно, за да покрие електропотреблението на град Лайпциг и околностите му.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
74298
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9637
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4302
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3592
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11952
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2705
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2988
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1099
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1576
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
917