Това се е случило, въпреки увеличения капацитет

97 Снимка: iStock by Getty Images

Вятърните електроцентрали, които са сред водещите инструменти в енергийния преход на Германия, са произвели по-малко електроенергия през 2025 г., въпреки че инсталираният капацитет е бил значително увеличен, сочат предварителни данни, цитирани от ДПА.

През миналата година сухоземните и морските вятърни паркове са генерирали общо 132,6 тераватчаса (TWh) електроенергия, при 138,3 тераватчаса през 2024 г., съобщи пред ДПА операторът на електропреносната мрежа "ТеннеТ Германия" (TenneT Germany).

Според данни на Федералната мрежова агенция, която регулира пазарите на електроенергия и газ, общото производство на електроенергия от всички източници в Германия през 2025 г. е достигнало 437,6 тераватчаса.

Понижението при вятърната енергия се обяснява най-вече с метеорологичните условия.

"През 2025 г. ветровете, особено на сушата, бяха умерени. При нормални условия добивът щеше да бъде значително по-висок заради разширяването на вятърния капацитет", заявиха от "50Херц" (50Hertz), операторът на мрежата в района на Балтийско море.

От компанията допълниха, че 2023 г. е била най-силната година за вятърната енергия от повече от 20 години, докато 2024 г. е била близо до дългосрочната средна стойност.

Въпреки това производството от морските вятърни паркове е останало стабилно или е нараснало. По информация на "ТеннеТ" през 2025 г. от Северно море към сушата са пренесени 20,8 тераватчаса електроенергия от офшорни вятърни централи, приблизително колкото и през предходната година. Това количество би покрило годишното потребление на електроенергия на около 6,5 милиона домакинства в Германия.

Същевременно шест морски вятърни парка в Балтийско море са произвели приблизително 5,4 тераватчаса електроенергия през 2025 г., което е с около 10 на сто повече спрямо предходната година, съобщи "50Херц". Според данните това производство е достатъчно, за да покрие електропотреблението на град Лайпциг и околностите му.