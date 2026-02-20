Проливни дъждове предизвикаха свлачища и наводнения в югоизточните Филипини, убиха седем души и наложиха евакуация на над 3200, училищни отменени

28 Снимка: БТА/АР

Проливните дъждове в югоизточната част на Филипините предизвикаха две свлачища, при които загинаха седем души, както и наводнения, наложили евакуацията на над 3000 души, предаде Асошиейтед прес.

Спасителните служби и местните власти съобщиха, че в крайбрежния град Мати, в провинция Давао ориентал, свлачище затрупало къща и отнело живота на семейна двойка и двете им дъщери.

Регионалният директор на Службата за гражданска защита Еднар Даянгхиранг заяви, че за изваждането на телата на загиналите спасителите са използвали подемна техника.

По думите на Даянгхиранг в Монкайо, златодобивен град в провинция Давао де оро, близо до Давао ориентал, са били открити телата на още трима души, след като къщата им също била затрупана от свлачище късно снощи.

През последните дни от пороите са засегнати близо 10 000 души, включително над 3200 души, които са били принудени да се евакуират в центрове или при роднини, добави директорът на Службата за гражданска защита.

Той допълни, че няколко отдалечени провинции и градове са били принудени да отменят учебните занятия и да обявят неработен ден за бизнесите.

Пороите и гръмотевичните бури връхлетяха страната много преди сезона на тайфуните, който обикновено започва през юни. Метеоролозите обясниха, че причината е взаимодействието на студени ветрове с топъл и влажен въздух от Тихия океан.

Всяка година около 20 тайфуна и бури достигат филипинския архипелаг, разположен в т.нар. "огнен пръстен" на Тихия океан, където земетресенията и вулканичните изригвания са често явление. Това прави тази югоизточноазиатска държава една от най-уязвимите на бедствия в света.