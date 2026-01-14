Китай: Не забравяйте потребителите, когато изчислявате емисиите
Всеки гражданин на САЩ е отговорен за 13 тона CO2 емисии през 2024 г., в сравнение с 9 тона за средния китайски гражданин
"Значителна част от емисиите на Китай са свързани с продукти, предназначени за потребители в същите тези страни, които сочат с пръст към Китай", твърди коментар в държавния вестник China Daily от репортера Хоу Ликианг.
Още по темата
Той казва, че въпреки че Китай е най-големият емитент на въглероден диоксид (CO2) в световен мащаб в абсолютно изражение, всеки гражданин на САЩ е отговорен за 13 тона CO2 емисии през 2024 г., в сравнение с 9 тона за средния китайски гражданин.
Освен това, той казва, че потреблението на електроенергия на глава от населението е значително по-ниско от средното потребление на електроенергия в развитите страни, докато високото промишлено потребление на енергия в Китай захранва индустриите, които снабдяват световните пазари.