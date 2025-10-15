Учените предупреждават, че първият климатичен преломен момент е настъпил след измирането на кораловите рифове

Нов доклад предупреждава, че светът е достигнал първия си климатичен "преломен момент", тъй като глобалното затопляне води до необратимо изчезване на топловодните коралови рифове, съобщава Press Association.

Докладът, съавтор на който са над 160 учени от 23 страни, "установи, че топловодните коралови рифове... вече преминават своя термичен преломен момент", обяснява информационната агенция: "Учените определят този праг на 1,2 °C затопляне над прединдустриалните нива, но светът вече е достигнал 1,4 °C, което означава, че последиците от преминаването на преломния момент вече са в ход."

New Scientist цитира водещия автор проф. Тим Лентън, който казва: "Взехме проба от света с 1,5 °C и видяхме последствията... По-голямата част от кораловите рифове са изложени на риск от масивно измиране [или избелване] и преминаване в алтернативно състояние, доминирано от водорасли и покрито с алги. 

The Guardian цитира проф. Питър Мъмби, водещ учен в областта на кораловите рифове, който казва, че се притеснява, че обществото ще "се откаже от кораловите рифове", ако хората смятат, че те вече не могат да бъдат спасени.

Вестникът добавя, че Мъмби "е казал, че приема, че рифовете са в упадък, но има нови доказателства, че коралите могат да се адаптират, като някои рифове остават жизнеспособни дори при 2 °C глобално затопляне".

Докладът също така предупреждава, че светът е "на ръба" на достигането на други критични точки, включително измирането на Амазонка, сриването на основните океански течения и загубата на ледени шапки, отбелязва Guardian.

Допълнителна информация има в Reuters, Time и Daily Mail, а Carbon Brief отрази научната конференция на групата Global Tipping Points по-рано тази година.

 

 

