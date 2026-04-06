Седмицата на гората отбелязва труда на всички лесовъди, всички доброволци, началото и на академичната общност. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов по време на официалното откриване на честванията за Седмицата на гората в Юндола.

По думите му без академичната общност съществуването на българската гора е немислимо. Академичната общност е тази, която дава генералната посока, обучава кадрите, създава науката и научния обмен и най-накрая прави всички тези прекрасни гори възможни, коментира министър Христанов. Той допълни, че академичната общност е мостът между лесовъдите, доброволците, политиците, за да облече в стогодишна перспектива грижата за българската гора.

Министър Христанов се върна 151 години назад, когато Любен Каравелов пише песента "Хубава си, моя горо". "До ден днешен, който българин чуе тази песен, му настръхва кожата, изпълва се с патриотизъм, родолюбие, любов към гората и всъщност тези гайди, тези произведения, стиховете на Каравелов, после направени в песен, ни превръщат в народ, създават спойката между нас", каза земеделският министър.

"Прогресивна България" стартира учредяването на партия
Спонсори се оттеглят от лондонски фестивал заради Кание Уест
"Не зависи от тях". Жалбоподателите срещу избора на Лечева отказват помирение
Животновъди и птицевъди: Цените на агнешкото вече надхвърлят разумни граници
Днес астронавтите от "Артемида II" достигат обратната страна на Луната
Дни преди Великден Михаил Белчев пое ръката на Ангела
Новата система за влизане в ЕС започва да се прилага изцяло от 10 април
За всеки ден: 5 лесни ястия с кайма
Винаги може да разчитате на тях: 3-те зодии с най-приятен характер
