Спокойно есенно време през повечето дни на седмицата, температурите - до около 20 градуса
Утре през страната ще премине бърз атмосферен фронт, но след него ще се установи спокойно есенно време
След валежите днес, утре през страната ще премине бърз атмосферен фронт, но след него до края на седмицата ни очаква по-спокойно есенно време с повече слънчеви часове.
До края на днешния ден от запад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и намалява до незначителна. В източните и югоизточни райони валежите ще спират по-късно след обяд и привечер. Ще духа умерен, на места в Дунавската равнина - временно силен вятър от запад-северозапад, който след обяд постепенно ще отслабва и в повечето места ще стихва. Максималните температури ще са от 11 до 16-17 градуса.
Още преди полунощ от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава и до сутринта на места на северозапад ще превали дъжд. Вятърът утре ще се усили до умерен и силен и от запад на изток ще премине атмосферен фронт. Ще превали дъжд, но от северозапад облачността ще се разкъсва и намалява - последно в източните райони към края на деня и привечер. Минималните температури утре ще са от 5 до 10, а дневните от 12 до 18 градуса.
В сряда ще бъде ясно, преди обяд в източните райони - със слаб западен вятър, който ще стихне в следобедните часове. Минималните температури ще се понижат и ще са от около нула до 5-6 градуса в повечето места. По високите полета ще се образуват слани. През деня ще бъде слънчево, с температури от 14 до около 19 -20 градуса.
В четвъртък температурите ще се повишат още малко и сутрешните ще са от 2 до около 7, а дневните - от 15 до 22 градуса, по-ниски в низините и котловините на запад, където сутрин са възможни мъгли и намалена видимост. В Предбалкана и източните райони ще духа слаб вятър от юг и югозапад и там температурите ще бъдат най-високи. Ще бъде слънчево, с поява на висока и средна облачност.
В петък и събота съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще бъде слънчево, с по-значителна средна и висока облачност на юг през първия ден и температури сутрин от около 4-5 до 10-11 градуса, а след обяд от 15 до 20 градуса. Ще бъде почти тихо, сутрин на места с намалена видимост.
Без значителна промяна остава времето, според предварителните прогнози, в неделния ден.