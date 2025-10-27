След валежите днес, утре през страната ще премине бърз атмосферен фронт, но след него до края на седмицата ни очаква по-спокойно есенно време с повече слънчеви часове.

До края на днешния ден от запад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и намалява до незначителна. В източните и югоизточни райони валежите ще спират по-късно след обяд и привечер. Ще духа умерен, на места в Дунавската равнина - временно силен вятър от запад-северозапад, който след обяд постепенно ще отслабва и в повечето места ще стихва. Максималните температури ще са от 11 до  16-17 градуса.

Още преди полунощ от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава и до сутринта на места на северозапад ще превали дъжд. Вятърът утре ще се усили до умерен и силен и от запад на изток ще премине атмосферен фронт. Ще превали дъжд, но от северозапад облачността ще се разкъсва и намалява - последно в източните райони към края на деня и привечер. Минималните температури утре ще са от 5 до 10, а дневните от 12 до 18 градуса. 

В сряда ще бъде ясно, преди обяд в източните райони - със слаб западен вятър, който ще стихне в следобедните часове. Минималните температури ще се понижат и ще са от около нула до 5-6 градуса в повечето места. По високите полета ще се образуват слани. През деня ще бъде слънчево, с температури от 14 до около 19 -20 градуса.

В четвъртък температурите ще се повишат още малко и сутрешните ще са от 2 до около 7, а дневните - от 15 до 22 градуса, по-ниски в низините и котловините на запад, където сутрин са възможни мъгли и намалена видимост. В Предбалкана и източните райони ще духа слаб вятър от юг и югозапад и там температурите ще бъдат най-високи. Ще бъде слънчево, с поява на висока и средна облачност.

В петък и събота съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще бъде слънчево, с по-значителна средна и висока облачност на юг през първия ден и температури сутрин от около 4-5 до 10-11 градуса, а след обяд от 15 до 20 градуса. Ще бъде почти тихо, сутрин на места с намалена видимост.

Без значителна промяна остава времето, според предварителните прогнози, в неделния ден.

 

 

