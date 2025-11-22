В събота, 22 ноември облачността ще е променлива, по-значителна над северните райони, а след обяд и над югоизточните, където на места ще превали дъжд, сочи прогнозата на НИМХ.

В западната част от Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. След обяд в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад, ще е слаб до умерен и с него видимостта там ще се подобри, предава БНР.

Лоши ще бъдат условията за туризъм в планините през почивните дни. От Планинската спасителна служба съветват да избягвате този уикенд разходките по високи склонове, особено ако не сте подготвени за това. Месеците октомври, ноември и първата седмица на декември планината крие най-много рискове, предупреждават от Планинската спасителна служба, цитирани от БНТ. Причините са често променливото време, ниските температури и недобрата подготовка на туристите в този преходен период преди зимния сезон.

Снимка: НИМХ

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони - до 22°, за София - около 16°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра - от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снимка: НИМХ

В неделя вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Облачността ще се задържи значителна, ще има и валежи, на повече места в Западна и Северна България.

Със застудяването в отделни райони от Северна България дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг, но след това бързо ще спира. Минималните температури ще са от 2° до 7°, по-високи в Източна България, където все още ще духа южен вятър, а максималните - от 6°-7° в северозападните райони до 17°-18° в югоизточните.

Снимка: НИМХ

През първите дни от новата седмица вероятността за валежи е малка. След студената сутрин с минимални температури в много райони близки до нулата, в понеделник през деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и с него бързо ще се затопли, още във вторник температурите отново ще станат по-високи от обичайните за края на ноември.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, а във вторник ще се увеличат средната и високата облачност. През следващите дни ще преобладава облачно време.

В сряда в Западна и Централна България, а в четвъртък и петък и на изток на много места ще има валежи от дъжд. Температурите ще са с малък денонощен ход, в сряда - от 8°-9° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони, през следващите дни ще се понижат слабо.

 

