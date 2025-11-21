Понижение на температурите ни очаква в началото на следващата седмица, но само за кратко

Динамично и променливо време ни очаква през следващите няколко дни.

До края на днешния ден облачността над по-голямата част от страната ще бъде променлива, предимно средна и висока. Повече ниски облаци ще има над части от Западна България и там на места ще превали, не са изключени и гръмотевици. На изток ще духа умерен и силен южен вятър.

Температурите ще са в широки интервали, от 8-10 градуса в крайните северозападни райони до 20-22 на изток.

През нощта облачността над страната ще намалява до незначителна. В източната половина ще духа умерен и силен южен вятър, докато на запад вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, слаб. Краткотраен дъжд е възможен на отделни места в крайните западни и южни райони. Минималните температури в съботния ден ще бъдат в широки граници - от 8-10 на запад до около 17 в крайните югоизточни части.

В съботния ден облачността остава променлива, често незначителна. Максималните температури ще са от 10-15 на запад и северозапад до 20-22 в източните райони. Там ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг. Краткотрайни валежи не са изключени на места, главно в западната половина, като е възможно и да прегърми.

В неделя от северозапад ще прониква студен въздух и температурите в по-голяма част от Северна и Западна България ще се понижат и ще са от 5-6 до 10 градуса, а само в югоизточните и южни части ще останат до 17-18 градуса. Дъжд ще превали главно през нощта и в сутрешните часове над северозападните и северни райони, а през деня превалявания ще има около Стара планина и в Югозападна България. На места там ще прегърми. Вятърът ще бъде от северозапад, в Дунавската равнина временно силен, а само в Бургаско и района на Сакар той ще остане от югозапад.

В понеделник вятърът ще стихва, а минималната температура ще бъде от минус 1, минус 2 на места на запад до 8 градуса по брега на морето. През деня ще бъде слънчево, на отделни места преди обяд с намалена видимост. Дневните температури ще достигнат 7 до 13 градуса. Привечер от запад ще започне ново увеличение на облачността.

Във вторник денят ще започне със значителна облачност, но през деня в повечето райони тя ще намалява до незначителна и слънчево време. Ниски облаци и мъгли ще има в части от ниските места и котловините на запад. Минималните температури ще са от 2 до 7-8, а дневните от около 10 до 17 градуса. На изток отново ще се появи и усили южен вятър.

Към средата на седмицата в източната част на страната ще бъде топло и ветровито, с температури, отново доближаващи 20 градуса. На запад ще има повече облаци и с прекъсвания ще превалява дъжд, а температурите ще са по-ниски - до около 10-12 градуса.