Динамично и променливо време ни очаква през следващите няколко дни.

Още по темата

До края на днешния ден облачността над по-голямата част от страната ще бъде променлива, предимно средна и висока. Повече ниски облаци ще има над части от Западна България и там на места ще превали, не са изключени и гръмотевици. На изток ще духа умерен и силен южен вятър.

Температурите ще са в широки интервали, от 8-10 градуса в крайните северозападни райони до 20-22 на изток.

През нощта облачността над страната ще намалява до незначителна. В източната половина ще духа умерен и силен южен вятър, докато на запад вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, слаб. Краткотраен дъжд е възможен на отделни места в крайните западни и южни райони. Минималните температури в съботния ден ще бъдат в широки граници - от 8-10 на запад до около 17 в крайните югоизточни части.

В съботния ден облачността остава променлива, често незначителна. Максималните температури ще са от 10-15 на запад и северозапад до 20-22 в източните райони. Там ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг. Краткотрайни валежи не са изключени на места, главно в западната половина, като е възможно и да прегърми.

В неделя от северозапад ще прониква студен въздух и температурите в по-голяма част от Северна и Западна България ще се понижат и ще са от 5-6 до 10 градуса, а само в югоизточните и южни части ще останат до 17-18 градуса. Дъжд ще превали главно през нощта и в сутрешните часове над северозападните и северни райони, а през деня превалявания ще има около Стара планина и в Югозападна България. На места там ще прегърми. Вятърът ще бъде от северозапад, в Дунавската равнина временно силен, а само в Бургаско и района на Сакар той ще остане от югозапад.

В понеделник вятърът ще стихва, а минималната температура ще бъде от минус 1, минус 2 на места на запад до 8 градуса по брега на морето. През деня ще бъде слънчево, на отделни места преди обяд с намалена видимост. Дневните температури ще достигнат 7 до 13 градуса. Привечер от запад ще започне ново увеличение на облачността.

Във вторник денят ще започне със значителна облачност, но през деня в повечето райони тя ще намалява до незначителна  и слънчево време. Ниски облаци и мъгли ще има в части от ниските места и котловините на запад.  Минималните температури ще са от 2 до 7-8, а дневните от около 10 до 17 градуса. На изток отново ще се появи и усили южен вятър.

Учени: Почти половината от плажовете по света ще изчезнат до края на века
Виж още Учени: Почти половината от плажовете по света ще изчезнат до края на века

Към средата на седмицата в източната част на страната ще бъде топло и ветровито, с температури, отново доближаващи 20 градуса. На запад ще има повече облаци и с прекъсвания ще превалява дъжд, а температурите ще са по-ниски - до около 10-12 градуса.

ИЗБРАНО
Европрокуратурата установи тежко нарушение на Теодора Георгиева, иска уволнението й Днес
Европрокуратурата установи тежко нарушение на Теодора Георгиева, иска уволнението й
28571
Хелън Мирън обясни манията си по стриптийз обувките Лайф
Хелън Мирън обясни манията си по стриптийз обувките
10834
Олимпиадата в снимки: Някои от най-запомнящите се кадри от игрите (Галерия) Корнер
Олимпиадата в снимки: Някои от най-запомнящите се кадри от игрите (Галерия)
80185
Строителството на Вертикален газов коридор във фокуса на министерска среща на високо равнище в САЩ Бизнес
Строителството на Вертикален газов коридор във фокуса на министерска среща на високо равнище в САЩ
9803
Samsung представи серията Galaxy S26 IT
Samsung представи серията Galaxy S26
10250
Почина Асен Шопов - големият рицар на българския театър Impressio
Почина Асен Шопов - големият рицар на българския театър
5245
Островът с "климатизирана гора“ - най-новата и търсена атракция на Близкия изток (видео) Trip
Островът с "климатизирана гора“ - най-новата и търсена атракция на Близкия изток (видео)
1089
Да готвим с бланширани скариди: Бързи техники за сочни и ароматни ястия Вкусотии
Да готвим с бланширани скариди: Бързи техники за сочни и ароматни ястия
740
Какво отблъсква мъжете от всяка зодия в любовта? Zodiac
Какво отблъсква мъжете от всяка зодия в любовта?
1428