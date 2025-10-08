Производството на храни била най-голямата причина за унищожаването на дивата природа и горите и за замърсяването на водите

Според знаково проучване, публикувано в The Guardian, диетата за здравето на планетата, богата на растителни храни, може да спаси 40 000 живота на ден в световен мащаб.

Медията съобщава: Диетата, която позволява умерена консумация на месо и свързаните с нея мерки, биха намалили наполовина емисиите, свързани с храната, които водят до глобалното затопляне, до 2050 г.

Днес една трета от емисиите на парникови газове произхождат от глобалната хранителна система и овладяването на климатичната криза е невъзможно без промяна в начина, по който светът се храни, казват изследователите.

Производството на храни е и най-голямата причина за унищожаването на дивата природа и горите и за замърсяването на водите.

Bloomberg отбелязва, че това е вторият знаков доклад на EAT-Lancet Commission и че "по-малко месо все още е посланието".

Той идва, след като авторите на доклада бяха подложени на клеветнически кампании и обиди, след като за първи път през 2019 г. препоръчаха глобална диета, включваща по-малко месо, отбелязва изданието.