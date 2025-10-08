Средствата ще бъдат насочени към научни изследвания и разработване на пилотни проекти

3115 Снимка: iStock by Getty Images

Германското правителство планира да инвестира над 2 млрд. евро (1,7 млрд. британски лири) до 2029 г., за да подкрепи амбицията си да построи първия реактор за ядрен синтез в страната, съобщава Clean Energy Wire (CLEW).

В своя план за действие в областта на термоядрената енергия правителството заяви, че средствата ще бъдат насочени към научни изследвания и разработване на пилотни проекти, съобщава CLEW.

Handelsblatt добавя, че управляващата коалиция в Германия планира първата в света термоядрена електроцентрала, като "приоритет ще се даде на германските компании" по отношение на реализацията на проекта.

Проектът ще бъде реализиран като част от програмата за високи технологии на Федералното министерство за научни изследвания, технологии и космически изследвания, отбелязва изданието.

Tagesspiegel и Table.Media също отразяват новината. Manager Magazin съобщава, че германската енергийна компания RWE инвестира в третия по големина стартъп в областта на ядрената енергия. Статията цитира изявление на компанията, в което RWE заявява, че "участва като стратегически партньор в първата фаза с 10 млн. евро в компанията за лазерна енергия Focused Energy".