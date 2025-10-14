Преваляванията ще бъдат само на отделни места и предимно незначителни

1734 Снимка: iStock by Getty Images

До края на днешния ден облачността над страната ще бъде променлива, в западните части - по-често незначителна, средна и висока. На изток ще има повече ниски облаци, но слаби превалявания са възможни само на изолирани места в Добруджа и Лудогорието. Дневните температури ще са от 15 до около 19-20 градуса. В Дунавската равнина преди обяд ще духа до умерен северозападен вятър, а след обяд в североизточните райони той ще се преориентира от североизток.

През нощта ще има променлива облачност, по-значителна на изток, като в крайните източни райони на места ще превали предимно слаб дъжд. Ще бъде почти тихо, освен по морския бряг. Минималните температури в повечето места ще бъдат от 5 до 12 градуса.

През деня облачността ще бъде значителна, с по-съществени намаления в западната половина на страната. В низините ще духа слаб вятър от северозапад. Дневните температури ще са в интервала от 16 до 21 градуса.

В Европа температурите са есенни почти навсякъде. Най-топло е на Пиринеите, а най-студено на североизток, в Москва и Киев. У нас, на Балканите, сме в златната среда, с температури около или малко под обичайните за това време на годината.

У нас в сряда облачността ще бъде променлива, слаби валежи са възможни в крайните източни райони и в планините на юг, главно Западните Родопи и около тях. Минималните температури ще са от 5 до 10-11, а дневните слабо ще се понижат и ще са от 12 до 18 градуса, по-ниски над североизточните части на страната. Вятърът ще бъде слаб, от северната четвърт.

В четвъртък сутрин вятърът ще стихва на много места и е възможно в ниските части на низините да се образуват мъгли и да има намалена видимост. Минималните температури слабо ще се понижат, а дневните ще остават почти без промяна. През деня вятърът ще бъде слаб, от изток.

Към петък от запад облачността ще се увеличава и отначало над западните райони ще завали дъжд. Температурите денем ще се понижат, особено на запад и ще са от около 10 там, до 15-17 в източните райони.

През почивните дни, по-подчертано в неделя, ще започне постепенно подобрение на времето и слабо затопляне.