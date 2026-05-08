Сняг има над 1800 метра, терените са хлъзгави

Условията за туризъм в планините за момента са добри, като трябва да се има предвид, че пролетният сезон може да предложи рязко влошаване на времето, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Трябва да се подхожда консервативно при избиране на маршрут в планината, съветват от ПСС.

Облачно е, а в планините над 1800 м има снежна покривка, която на места е сериозна. Трябва да се внимава при навлизането в заснежени, наклонени терени, защото има опасност от подхлъзване, пропадане и затъване в снежната покривка във високите части на планините.

Може да има превалявания, добавят от службата.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността ще бъде значителна, следобед – купесто-дъждовна, и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.