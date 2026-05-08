Условията за туризъм в планините за момента са добри, като трябва да се има предвид, че пролетният сезон може да предложи рязко влошаване на времето, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

Трябва да се подхожда консервативно при избиране на маршрут в планината, съветват от ПСС.

Облачно е, а в планините над 1800 м има снежна покривка, която на места е сериозна. Трябва да се внимава при навлизането в заснежени, наклонени терени, защото има опасност от подхлъзване, пропадане и затъване в снежната покривка във високите части на планините.

Може да има превалявания, добавят от службата.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти в планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността ще бъде значителна, следобед – купесто-дъждовна, и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

ИЗБРАНО
Кой кой е в кабинета "Румен Радев" Днес
Кой кой е в кабинета "Румен Радев"
51749
Бони Тайлър е в кома след операция по спешност в Португалия Лайф
Бони Тайлър е в кома след операция по спешност в Португалия
8472
С почетна обиколка и камбанен звън в Несебър: "Джирото" потегли (снимки) Корнер
С почетна обиколка и камбанен звън в Несебър: "Джирото" потегли (снимки)
16865
Енрико Лета се завръща в България, за да постави началото на "Софийска инициатива" за ускорени реформи в ЕС Бизнес
Енрико Лета се завръща в България, за да постави началото на "Софийска инициатива" за ускорени рефор...
4606
Хантавирусът на круизния кораб е единственият, предаващ се между хора IT
Хантавирусът на круизния кораб е единственият, предаващ се между хора
9626
Марина Абрамович откри във Венеция изложба с кости и кристали Impressio
Марина Абрамович откри във Венеция изложба с кости и кристали
1324
Мястото с най-много милионери: Кое е то и още любопитни факти Trip
Мястото с най-много милионери: Кое е то и още любопитни факти
4612
Искате по-вкусна картофена салата? Опитайте този класически италиански сос Вкусотии
Искате по-вкусна картофена салата? Опитайте този класически италиански сос
2832
3 зодии, които ще получат неочаквани добри новини до края на май Zodiac
3 зодии, които ще получат неочаквани добри новини до края на май
2009